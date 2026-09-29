صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ویژه مقابله با تخریب، تصرف و زمین‌خواری اراضی ملی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی کامیاران اقدام به گشت و پایش اراضی ملی در محدوده روستای محمود گزک کردند.

وی افزود: این گشت در ششمین روز اجرای طرح ویژه مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی و با حضور نیروهای یگان حفاظت سرجنگل‌بانی موچش انجام شد و طی آن یک مورد تخریب در اراضی ملی شناسایی شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران بیان کرد: پس از شناسایی این مورد، عرصه مورد نظر با نقشه‌های اجرایی اداره تطبیق داده شد و موضوع تخریب احراز و برای پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفت.

مفاخری ادامه داد: متخلف شناسایی‌شده برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی احضار شد و در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی گفت: این تخلف در محدوده روستای محمود گزک و در محل موسوم به «تپه بان کاریز» واقع شده و مساحت عرصه مورد نظر ۴ هزار و ۲۳۹ مترمربع برآورد شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران خاطرنشان کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در جریان اجرای این طرح، با پایش مستمر اراضی ملی، موارد تخریب و تصرف را شناسایی و پس از بررسی و تطبیق با نقشه‌های اجرایی، اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

مفاخری تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری، تخریب و تصرف این عرصه‌ها نیازمند استمرار گشت‌های حفاظتی و برخورد قانونی با موارد تخلف است.

وی افزود: عملیات شناسایی و پایش اراضی ملی در محدوده شهرستان کامیاران و بخش موچش در چارچوب طرح‌های حفاظتی منابع طبیعی ادامه خواهد داشت.