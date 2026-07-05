کشف ۵۰۰ کیلوگرم چوب حاصل از قطع غیرمجاز درختان بید در کامیاران

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از طریق سامانه مردمی ۱۵۰۴ مبنی بر قطع غیرمجاز و دپوی درختان بید در حاشیه رودخانه روستای اعظم‌آباد، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به همراه رئیس اداره و با همکاری عوامل انتظامی کلانتری ۱۱ بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل، ضمن مستندسازی از عرصه تخریب‌شده، موفق به کشف دپوی چوب‌های حاصل از قطع غیرمجاز درختان بید به وزن تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم شدند که پس از صورت‌جلسه، محموله کشف‌شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان منتقل شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران با بیان اینکه متخلفان با مشاهده مأموران از محل متواری شدند، تصریح کرد: اطلاعات هویتی مالک زمین مجاور محل وقوع تخلف ثبت شده و وی برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به اداره احضار شده است.

مفاخری با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع درخت، تخریب یا تصرف اراضی ملی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.