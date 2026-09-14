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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

افزایش ظرفیت پست دوم برق شهرک صنعتی اردبیل۲

افزایش ظرفیت پست دوم برق شهرک صنعتی اردبیل۲

اردبیل- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از افزایش ظرفیت دو برابری پست موقت دوم ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی اردبیل۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کوهی در جریان بازدید از شهرک صنعتی اردبیل۲ با اشاره به اهمیت انرژی در پیشبرد اهداف صنعتی اظهار کرد: با همکاری شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان، عملیات نصب ترانس دوم در پست موقت ۶۳ کیلوولت و تبدیل پست سیار به دائم شهرک صنعتی اردبیل۲ با سرمایه گذاری ۱۸۵۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو انجام خواهد شد.

وی افزود: با تحقق این پروژه، شاهد رفع دغدغه‌های صنعتگران و تأمین برق مطمئن و پایدار برای سرمایه‌گذاران جدید این شهرک صنعتی خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: برای تجهیز پست دوم برق شهرک صنعتی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی با تمام توان در تلاش است تا با تکمیل زیرساخت‌ها، بستر مناسبی را برای جهش تولید و اشتغال‌زایی در استان فراهم آورد.

کد مطلب 6946557

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