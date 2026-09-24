تامین مطلوب نیاز اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کوهی، اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی در مسیر توسعه‌یافتگی استان، به‌ویژه صنعتی شدن این دیار، نقش اصلی و اساسی دارند.

کوهی تصریح کرد: ما در سال جاری در تأمین نیاز اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت شایسته و موفق عمل کردیم و سعی‌مان بر این بوده تا یاری‌گر فعالیت مجموعه‌های تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باشیم.

وی افزود: با تأمین زمین مورد نیاز و کمک به سرمایه‌گذاران در احداث و پیشرفت پروژه‌ها، تلاش کردیم تا به نوعی حمایت همه‌جانبه را با تدارک زیرساخت‌های مورد نیاز انجام دهیم تا سرمایه‌گذاران بیش از سال‌های گذشته به حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سوق پیدا کنند.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، تمرکز جدی در تأمین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی را یادآور شد و بیان کرد: با حمایت و پشتیبانی استاندار اردبیل و معاون امور اقتصادی، ما در نیمه اول امسال موفق شدیم نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶.۵ برابری را در حضور سرمایه‌گذاران و تعدد سرمایه‌گذاری‌ها به همراه عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی شاهد باشیم.

کوهی افزود: این حجم سرمایه‌گذاری از نظر ریالی در نیمه اول امسال به رقم ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید، در حالی که حجم سرمایه‌گذاری در این مدت در سال گذشته کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این رشد نشان‌دهنده انتخاب درست و صحیح در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی شدن این خطه است که قطعاً با حمایت‌های دولت چهاردهم و همراهی مسئولان استانی و تصمیم‌گیران، سعی‌مان بر این خواهد بود تا این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در مسیر صنعتی شدن استان، گام‌های جدی برداشته شده تا با افزایش حجم سرمایه‌گذاری و تقویت برنامه‌ریزی‌ها بتوانیم به تقویت این شاکله ارزشمند، مهم و تأثیرگذار کمک کنیم.

وی افزود: شهرک‌های صنعتی استان در عملیاتی شدن این اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای پیشگام و پیشرو بوده و امیدواریم با بهره‌برداری از واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان، بتوانیم به وظیفه خطیر خود شایسته و بهتر عمل کنیم.

کوهی افزود: با این حجم سرمایه‌گذاری و حمایتی که در این استان از کارآفرینان و تولیدکنندگان انجام می‌شود، تلاش بر این است تا استان در مسیر صنعتی شدن گام‌های جدی را بردارد و ما نیز با همکاری دستگاه‌های متولی در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌ها، سعی و تلاشی جدی‌تر انجام می‌دهیم تا شرایط برای افزایش توانمندی‌ها بهتر و شایسته‌تر مهیا شود.