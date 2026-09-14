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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

محور سقز ـ بانه دوشنبه به مدت ۳ ساعت مسدود می‌شود

محور سقز ـ بانه دوشنبه به مدت ۳ ساعت مسدود می‌شود

سقز- محور سقز ـ بانه در محدوده کیلومتر ۲ تا ۴، بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۳ شهریورماه به‌دلیل اجرای عملیات آتشباری و ترانشه‌برداری به مدت سه ساعت مسدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سقز اعلام کرد: محور سقز ـ بانه در محدوده کیلومتر ۲ تا ۴، بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۳ شهریورماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ به‌طور کامل مسدود می‌شود.

این محدودیت تردد به‌منظور اجرای عملیات آتشباری و ترانشه‌برداری در این محور اعمال خواهد شد و تردد خودروها در بازه زمانی اعلام‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس اعلام راهداری، راه روستایی قشلاق صالح‌بیگ به‌عنوان مسیر جایگزین برای تردد در این مدت در نظر گرفته شده است.

از رانندگان و شهروندان درخواست شده است با توجه به زمان اجرای عملیات، برنامه سفر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با محدودیت تردد در این محور مواجه نشوند.

کد مطلب 6946600

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