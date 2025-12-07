  1. استانها
انسداد موقت محور سقز – دیواندره برای اجرای عملیات آتشباری

سقز – محور اصلی سقز – دیواندره در محدوده کیلومتر ۴۵ تا ۴۶ به‌صورت موقت به دلیل اجرای عملیات آتشباری برای پروژه کریدور بزرگراهی شمال‌غرب به جنوب مسدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سقز؛ در راستای اجرای پروژه عملیات اجرایی قطعه ۳/ الف محور میاندوآب – کرمانشاه، عملیات آتشباری در محدوده قبل از روستای ایرانخواه تا ۱۶ روز یکشنبه ۱۶ آذرماه انجام می‌شود.

روابط عمومی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سقز با تاکید بر احتمال انسداد مسیر در زمان انجام عملیات، از رانندگان، مسافران و اهالی خواست از تردد در این محدوده خودداری کنند و از مسیر جایگزین سقز – مریوان – سنندج استفاده نمایند.

