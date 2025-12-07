انسداد موقت محور سقز – دیواندره برای اجرای عملیات آتشباری

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جادهای سقز؛ در راستای اجرای پروژه عملیات اجرایی قطعه ۳/ الف محور میاندوآب – کرمانشاه، عملیات آتشباری در محدوده قبل از روستای ایرانخواه تا ۱۶ روز یکشنبه ۱۶ آذرماه انجام میشود.
محور اصلی سقز – دیواندره در محدوده کیلومتر ۴۵ تا ۴۶ بهصورت موقت به دلیل اجرای عملیات آتشباری برای پروژه کریدور بزرگراهی شمالغرب به جنوب مسدود خواهد شد.
روابط عمومی اداره راهداری و حملونقل جادهای سقز با تاکید بر احتمال انسداد مسیر در زمان انجام عملیات، از رانندگان، مسافران و اهالی خواست از تردد در این محدوده خودداری کنند و از مسیر جایگزین سقز – مریوان – سنندج استفاده نمایند.
