سردار رحیمی: ۹۸۴۶ دستگاه ماینر از مزارع غیرمجاز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح دوشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز در میانه جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن پس از شکست در جنگ سخت، تلاش می‌کند از طریق فشارهای اقتصادی به کشور آسیب وارد کند.

وی افزود: پلیس در کنار سایر دستگاه‌ها یکی از ارکان اصلی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و این مأموریت در حوزه اقتصاد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. پلیس امنیت اقتصادی باید با تمام توان و ظرفیت خود برای ارتقای امنیت و آرامش در فضای فعالیت‌های اقتصادی اقدام کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نخستین وظیفه این پلیس را ایجاد نظم، انضباط، امنیت و آرامش در فرایندهای اقتصادی دانست و گفت: فعالان اقتصادی در حوزه‌های تولید، واردات، صادرات، مراکز صنعتی و سایر بخش‌ها باید احساس کنند که پلیس در کنار آنهاست و امنیت فعالیت‌هایشان را تأمین می‌کند.

رحیمی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد آسیب در بخش اقتصادی کشور، به نظام و مردم فشار وارد کند و وظیفه ما این است که اجازه ندهیم این هدف محقق شود.

مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی در اولویت پلیس

وی دومین مأموریت پلیس امنیت اقتصادی را برخورد با افرادی عنوان کرد که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و گفت: اخلال در نظام اقتصادی، تولید و تأمین کالا و همچنین ایجاد مشکل در زنجیره تولید تا عرضه، از جمله موضوعاتی است که پلیس باید با آن برخورد کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به آثار قاچاق کالا اظهار کرد: قاچاق کالا تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند موجب بیکار شدن صدها کارگر، تعطیلی مراکز صنعتی، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات و حقوق گمرکی و در نهایت ضربه به نظام اقتصادی کشور شود.

رحیمی با اشاره به قاچاق سوخت نیز گفت: زمانی که روزانه حدود ۲۰ تا ۳۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود، باید توجه داشت که این سوخت با هزینه‌های سنگین تولید و تأمین می‌شود و قاچاق آن خسارت قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی بر ضرورت برخورد جدی‌تر با قاچاق فرآورده‌های نفتی، کالا و منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: در استان‌هایی مانند گیلان، مازندران و لرستان لازم است موضوع قاچاق فرآورده‌های جنگلی و سایر موارد مرتبط با منابع طبیعی با اهتمام بیشتری دنبال شود.

ضرورت تقویت همکاری پلیس امنیت اقتصادی، مرزبانی و دریابانی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به تغییر مسیر بخشی از فعالیت‌های تجاری کشور در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، بر ضرورت افزایش همکاری میان پلیس امنیت اقتصادی، مرزبانی و دریابانی تأکید کرد.

رحیمی گفت: با توجه به شرایط موجود و افزایش اهمیت مسیرهای شمالی کشور در حوزه واردات و صادرات، لازم است همکاری و هماهنگی میان پلیس امنیت اقتصادی، مرزبانی و دریابانی بیش از گذشته تقویت شود تا بتوانیم مأموریت‌های خود را با قدرت بیشتری انجام دهیم.

وی همچنین بر ضرورت مبارزه جدی با جرایم و مفاسد اقتصادی تأکید کرد و افزود: زمین‌خواری، پولشویی، فرار مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، تخلفات در معاملات دولتی و تسهیلات غیرمجاز بانکی، از جمله حوزه‌هایی است که پلیس امنیت اقتصادی باید به صورت جدی با آنها مقابله کند.

کشف بیش از ۱۳۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق در پنج ماه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه به بخشی از عملکرد این پلیس در پنج ماه نخست سال اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۱۳۷ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف شده است.

وی همچنین از کشف حدود ۷۹ میلیون قلم انواع داروی قاچاق خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به قاچاق معکوس دارو و خروج غیرقانونی دارو از کشور بوده است.

رحیمی با اشاره به همکاری پلیس امنیت اقتصادی با وزارت نیرو برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها اظهار کرد: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و انتظامی استان‌های سراسر کشور، ده‌ها مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و منهدم و ۹ هزار و ۸۴۶ دستگاه ماینر کشف شده است.

وی افزود: همچنین در حوزه مقابله با قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی، اقدامات گسترده‌ای با همکاری مرزبانی و فرماندهی انتظامی استان‌ها انجام شده است.

تشکیل بیش از چهار هزار پرونده برای محتکران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کالاهای اساسی گفت: بیش از ۲۰۹ هزار قلم کالا و همچنین مقادیر قابل توجهی از اموال احتکاری، به ویژه کالاهای اساسی، در جریان اقدامات پلیس کشف شده است.

رحیمی افزود: برای متخلفان و محتکران بیش از چهار هزار پرونده تشکیل شده و در این عملیات‌ها حدود ۷۳۴ میلیون مورد از انواع ارز و کالاهای مرتبط با جرایم اقتصادی نیز کشف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات پلیس در حوزه جرایم مرتبط با تعهدات ارزی خبر داد و گفت: در چند ماه اخیر و در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی، بیش از چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به بانک مرکزی و بانک‌های عامل بازگردانده شده است.

شناسایی و دستگیری متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی

رحیمی همچنین به اقدامات پلیس در برخورد با بدهکاران کلان و متهمان جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصادی کشور دستگیر شد که خبر آن نیز در رسانه‌ها منتشر شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، ۱۳ متهم جدید در حوزه پرونده‌های اقتصادی شناسایی و دستگیر شده‌اند و برای ۱۵ متهم دیگر نیز با هماهنگی مراجع قضایی، اعلان قرمز و اقدامات لازم برای پیگیری و دستگیری در خارج از کشور انجام شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان خطاب به فرماندهان انتظامی استان‌ها گفت: انتظار می‌رود با تلاش و اهتمام ویژه، موضوع مبارزه با انواع جرایم و مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی باید از یک سو از فعالان اقتصادی حمایت و امنیت و آرامش لازم را برای آنها فراهم کند و از سوی دیگر با کسانی که با فعالیت‌های مجرمانه به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند، قاطعانه برخورد کند.

رحیمی تأکید کرد: باید نگاه ویژه و مسئولانه‌ای به موضوعات اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی، نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.