به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، هم زمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) ارکستر سازهای ایرانی روح الله خالقی با حضور ۱۰۰ نوازنده و خواننده روز یکشنبه ۸ شهریور و از ساعت ۲۰ در بوستان آب وآتش به صحنه میروند.
در این کنسرت، آثاری از اساتید بزرگ موسیقی ایران ابوالحسن صبا، روحالله خالقی، علی تجویدی، حسینعلی ملاح و فرامرز پایور اجرا میشود. «ای ایران»، «نغمه نوروزی»، «دیدی که رسوا شد دلم»، «از خون جوانان وطن» از جمله قطعاتی هستند که در این کنسرت اجرا میشوند.
ارکستر سازهای ایرانی خالقی با عنوان «مرز پرگهر» از جوانان سراسر ایران تشکیل شدهاست که بین ۲۰ تا ۲۵ سال دارند.
این کنسرت برای عموم آزاد و رایگان است و علاقهمندان برای حضور در آن میتوانند به بزرگراه حقانی شمال به جنوب، خیابان شهیدی، بوستان آب و آتش مراجعه کنند.
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