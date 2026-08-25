به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه پیش از ظهر سهشنبه در نشست شورای اداری دامغان که با هدف افتتاح و کلنگزنی متمرکز و همزمان ۱۹۹ پروژه اقتصادی و عمرانی شهرستان در شهرک صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: استان سمنان در شاخص تورم در میان ۳۱ استان کشور ۱۴ پله کاهش داشته است.
وی افزود: با استمرار اقدامات و برنامهریزیهای انجامشده، بهویژه با همراهی دستگاههای متولی تنظیم بازار از جمله جهاد کشاورزی، اصناف و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، امیدواریم تا پایان سال نرخ تورم استان به کمتر از میانگین کشوری برسد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به ابلاغ سند توسعه و پیشرفت اقتصادی هشت شهرستان استان، بیان کرد: پروژههای قابل پیگیری در این اسناد اولویتبندی شده و تکمیل آنها با جدیت در حال پیگیری است.
دهرویه همچنین از تلاش برای شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری در استان خبر داد و گفت: در کنار حفظ وضعیت موجود، تلاش میکنیم با استفاده از روشهای جدید و همکاری دستگاههای ذیربط، فرصتهای سرمایهگذاری استان شناسایی و معرفی شود و حمایت از سرمایهگذاری نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در زمینه تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم استان مشکلی وجود ندارد، افزود: با مدیریت انجامشده توانستیم از شرایط و مشکلات متعدد در ماههای سخت گذشته عبور کنیم.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به برنامهریزی برای تأمین اقلام اساسی در آینده، تأکید کرد: در کنار تأمین کالا، نظارت بر نحوه عرضه نیز در استان سمنان تقویت شده است.
دهرویه همچنین از احیای ۷۲ واحد تولیدی راکد در استان سمنان خبر داد و گفت: بازگشت این واحدها به چرخه تولید، علاوه بر فعال شدن ظرفیتهای تولیدی، به احیا و تثبیت اشتغال نیز کمک کرده است.
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