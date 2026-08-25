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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

کاهش ۱۴پله‌ای تورم در استان سمنان؛ ۷۲واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشت

کاهش ۱۴پله‌ای تورم در استان سمنان؛ ۷۲واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشت

دامغان- معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به کاهش ۱۴ پله‌ای رتبه تورم استان گفت: با استمرار برنامه‌های تنظیم بازار امیدواریم تا پایان سال نرخ تورم سمنان به کمتر از میانگین کشوری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری دامغان که با هدف افتتاح و کلنگ‌زنی متمرکز و همزمان ۱۹۹ پروژه اقتصادی و عمرانی شهرستان در شهرک صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: استان سمنان در شاخص تورم در میان ۳۱ استان کشور ۱۴ پله کاهش داشته است.

وی افزود: با استمرار اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به‌ویژه با همراهی دستگاه‌های متولی تنظیم بازار از جمله جهاد کشاورزی، اصناف و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، امیدواریم تا پایان سال نرخ تورم استان به کمتر از میانگین کشوری برسد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به ابلاغ سند توسعه و پیشرفت اقتصادی هشت شهرستان استان، بیان کرد: پروژه‌های قابل پیگیری در این اسناد اولویت‌بندی شده و تکمیل آنها با جدیت در حال پیگیری است.

دهرویه همچنین از تلاش برای شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: در کنار حفظ وضعیت موجود، تلاش می‌کنیم با استفاده از روش‌های جدید و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان شناسایی و معرفی شود و حمایت از سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در زمینه تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم استان مشکلی وجود ندارد، افزود: با مدیریت انجام‌شده توانستیم از شرایط و مشکلات متعدد در ماه‌های سخت گذشته عبور کنیم.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین اقلام اساسی در آینده، تأکید کرد: در کنار تأمین کالا، نظارت بر نحوه عرضه نیز در استان سمنان تقویت شده است.

دهرویه همچنین از احیای ۷۲ واحد تولیدی راکد در استان سمنان خبر داد و گفت: بازگشت این واحدها به چرخه تولید، علاوه بر فعال شدن ظرفیت‌های تولیدی، به احیا و تثبیت اشتغال نیز کمک کرده است.

کد مطلب 6927091

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