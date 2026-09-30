به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر چهارشنبه در نشست ویژه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در احیای واحدهای راکد به میزبانی استانداری سمنان از تلاش های صورت گرفته برای بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید در این استان طی دو سال اخیر خبر داد.

وی با بیان اینکه ارزیابی ها نشان می دهد که سمنان توانسته موفقیت های خوبی در احیای واحد های راکد داشته باشد، افزود: استان سمنان در سال ۱۴۰۴ رتبه چهارم کشور را در زمینه احیای واحدهای راکد کسب کرده است.

استاندار سمنان در ادامه یک دستور را نیز به معاونت اقتصادی استانداری سمنان ابلاغ کرد و تاکید داشت: هر دستگاه سالانه حداقل ۱۰ درصد واحدهای راکد را احیا کند.

کولیوند با بیان اینکه برای دستگاه‌های متولی باید هدف کمی و قابل ارزیابی تعیین شود، بیان داشت: دستگاه ها در این زمینه تکلیف اداری خواهند داشت و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه تملک ۲۵ واحد صنعتی و تولیدی استان توسط بانک‌ها از جمله چالش های سر راه احیای واحد های راکد بوده است، گفت: تملک بانکی تحت هیچ شرایطی نباید به توقف تولید و تعطیلی یک واحد منجر شود

استاندار سمنان همچنین اعلام کرد: بانک ها وظیفه دارند گزارش دقیقی از وضعیت این ۲۵ واحد، اقدامات انجام‌شده برای استمرار فعالیت آنها و برنامه عملیاتی خود برای فعال نگه داشتن یا بازگشت آنها به چرخه تولید ارائه کنند.