حدود ۱۲ تن گندم فاقد مجوز در کنگاور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرمی معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان کرمانشاه از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف حدود ۱۲ تن گندم فاقد مجوز در شهرستان کنگاور خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زنگنه کنگاور هنگام گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و برای بازرسی، آن را متوقف کردند.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان کرمانشاه افزود: مأموران پس از توقف خودرو، بازرسی‌های لازم را انجام دادند که در جریان آن ۱۱ هزار و ۹۱۵ کیلوگرم گندم فاقد مجوز کشف شد.

کرمی ارزش گندم‌های کشف‌شده را طبق نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این محموله در جریان بازرسی از کامیون کشف و توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: در همین رابطه یک نفر دستگیر و پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده است.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پرونده تشکیل‌شده برای انجام بررسی‌های تکمیلی در دست رسیدگی قرار دارد و موضوع از سوی مأموران دنبال می‌شود.