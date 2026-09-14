  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

حدود ۱۲ تن گندم فاقد مجوز در کنگاور کشف شد

حدود ۱۲ تن گندم فاقد مجوز در کنگاور کشف شد

کرمانشاه - معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۱۱ تن و ۹۱۵ کیلوگرم گندم فاقد مجوز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در کنگاور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرمی معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان کرمانشاه از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف حدود ۱۲ تن گندم فاقد مجوز در شهرستان کنگاور خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زنگنه کنگاور هنگام گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و برای بازرسی، آن را متوقف کردند.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان کرمانشاه افزود: مأموران پس از توقف خودرو، بازرسی‌های لازم را انجام دادند که در جریان آن ۱۱ هزار و ۹۱۵ کیلوگرم گندم فاقد مجوز کشف شد.

کرمی ارزش گندم‌های کشف‌شده را طبق نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این محموله در جریان بازرسی از کامیون کشف و توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: در همین رابطه یک نفر دستگیر و پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده است.

معاون هماهنگ‌کننده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پرونده تشکیل‌شده برای انجام بررسی‌های تکمیلی در دست رسیدگی قرار دارد و موضوع از سوی مأموران دنبال می‌شود.

کد مطلب 6947021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها