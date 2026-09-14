به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ریاضی، در جلسه آموزشی و هماندیشی با مدیران شرکتهای گروه سایپا، با تشریح ظرفیتهای قانونی موجود برای تعیین تکلیف بدهیهای بیمهای، اظهار داشت: در زمینه تقسیط بدهی و استفاده از اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، از کارفرمایان دعوت میکنیم در اسرع وقت اقدام کنند و از ظرفیت قانونی ایجادشده برای ساماندهی تعهدات بیمهای، بهبود شرایط کاری و مدیریت جریان نقدینگی شرکتها بهره بگیرند.
وی با تاکید بر این موضوع که حل مسائل بیمهای بنگاههای اقتصادی، نیازمند تعامل و همکاری متقابل است، افزود: همانگونه که سازمان تأمیناجتماعی با حضور مدیران و کارشناسان تخصصی خود برای بررسی مسائل، پاسخگویی و تسهیل فرآیندهای قانونی در کنار شرکتها قرار دارد، انتظار میرود مدیریت شرکتهای گروه سایپا نیز با تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، زمینه را برای استمرار و تسهیل خدمترسانی به جامعه کارگری فراهم کند.
ریاضی تصریح کرد: همکاری متقابل میان سازمان تأمیناجتماعی و کارفرمایان، علاوه بر کمک به انتظامبخشی تعهدات بیمهای بنگاهها، در تداوم ارائه خدمات بیمهای و صیانت از حقوق بیمهشدگان، بازنشستگان و خانوادههای آنان نیز اهمیت دارد.
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