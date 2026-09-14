به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، در نشست صمیمانه با بازنشستگان، با قدردانی از همراهی بازنشستگان با دولت و نظام، گفت: بازنشستگان به اشکال مختلف به دولت و نظام کمک کردهاند و بهرغم شرایط بسیار سخت، بخشی از بار مشکلات کشور را تحمل کردهاند.
وی با اشاره به تحریمهای ۱۵ ساله دشمن و تهاجم نظامی مستقیم از سال گذشته، گفت: یکی از سختیهایی که کشور با آن مواجه بوده، تحریمهایی است که حدود ۱۵ سال از سوی دشمن اعمال شده و از سال گذشته نیز این فشارها با تهاجم مستقیم نظامی همراه شده است. این جنگ هزینههای سنگینی به کشور وارد کرد. شهادت رهبر شهید، فرماندهان و خسارتهای جبرانناپذیر و بزرگی که به کشور وارد شد، از جمله این هزینههاست و کودکان میناب نیز در این جنگ به شهادت رسیدند.
میدری با تأکید بر اینکه خسارتهای جنگ تنها انسانی نبوده است، افزود: این جنگ خسارت اقتصادی بسیار سنگینی نیز به کشور وارد کرد. فشار اقتصادی ناشی از جنگ تنها مختص ایران نبود و کل جهان را تحت تأثیر قرار داد. بانک مرکزی اروپا به تازگی اعلام کرده است که تا سه سال آینده نمیتوانیم هزینههای این بحران را جبران کنیم. ما که به طور مستقیم درگیر محاصره اقتصادی بودیم، شرایط بسیار سختتری را تجربه کردیم. با وجود همه این شرایط اما، تسلیمناپذیریم؛ جنگ را بلدیم و همزمان به دنبال صلح پایدار هستیم؛ صلحی که با عزتمندی و سرافرازی مردم ایران همراه باشد و آمریکا نیز در آن تجاوزکار بودن خود را بپذیرد.
بخشی از مشکلات امروز، محصول قواعد غلط گذشته است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تفکیک مشکلات ناشی از شرایط کنونی از مشکلات ریشهدار کشور، گفت: جدای از شرایط کنونی، بخشی از مشکلات ما ناشی از قواعد غلط است. مصرف آب براساس قواعد غلط پایهگذاری شد، مصرف انرژی نیز براساس قواعد غلط شکل گرفت و حملونقل عمومی نیز بر همین اساس پایهگذاری شد و نتیجه این قواعد آن است که امروز با مسائل و مشکلات موجود مواجه هستیم. نظام بازنشستگی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و وقتی سن بازنشستگی را تا ۵۰ سالگی پایین آوردیم، بحرانهای بازنشستگی آغاز شد. از سال ۱۳۵۰ نیز با این توهم که درآمد نفتی داریم و به ثروت پایدار رسیدهایم، شروع به مصرف همه چیز کردیم.
دولت چهاردهم؛ دولت تغییر ریلهای سیاستگذاری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم برای اصلاح این وضعیت گفت: دولت دکتر پزشکیان به دنبال تغییر قواعد است و قواعدی در حوزه سیاستگذاری، انرژی، انضباط مالی و حوزههای دیگر از آغاز دولت در دستور کار قرار دارد. دولت چهاردهم، دولت تغییر ریلهای سیاستگذاری است. بنای دولت بر این است که به جای راهحلهای کوتاهمدت، قواعد را تغییر دهد تا شیوه تحصیل نتایج نیز متفاوت شود. دولت میتواند با سیاستهای کوتاهمدت اقداماتی انجام دهد، اما ممکن است در این مسیر حجم نقدینگی را افزایش دهد و از مهار تورم غافل شود؛ در مقابل، میتوان همزمان راهکارهای پایهدار و قواعد سازنده را پیش برد.
تلاش دولت برای نزدیک کردن مستمریها به اصل کفایت
میدری در ادامه به وضعیت مستمری بازنشستگان پرداخت و گفت: براساس مطالعاتی که انجام دادهایم، مستمری بازنشستگان تکافو نمیکند و تلاش ما در طول این دو سال این بوده است که مستمری با اصل کفایت سازگار شود. در همین زمینه نشستهای مختلفی داشتهایم و متناسبسازی نیز براساس مر قانون انجام شده است. از سوی دیگر، همواره تلاش کردهایم افزایش حداقل حقوق براساس نرخ تورم باشد، اما هر نرخی که انتخاب شد، به علت شرایط جنگی باز هم از نرخ تورم عقب ماند.
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