به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: تصادف زنجیره‌ای یک کامیونت با ۱۱ خودروی سواری در بزرگراه یادگار امام تهران، پنج مصدوم برجا گذاشت و کامیونت پس از برخورد با خودروها واژگون شد و بخشی از بار آن در بزرگراه ریخت.



وی افزود: مصدومان برای انتقال به مراکز درمانی تحویل اورژانس شدند و علت حادثه در دست بررسی است.

همچنین بر اساس اعلام اورژانسف در پی این گزارش، ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ۷ مصدوم برجا گذاشت که تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی منتقل شدند.

از مجموع مصدومان انتقالی، ۵ نفر به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و ۲ نفر به بیمارستان لقمان حکیم منتقل شدند.