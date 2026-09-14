به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در نشست مشترک با بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، با اشاره به ظرفیتها برای حمایت از مناطق محروم اظهار کرد: ستاد اجرایی در چارچوب مأموریتهای خود، طرحهایی را که اثر مستقیم و ملموس بر زندگی مردم مناطق کمبرخوردار داشته باشد، در اولویت حمایت قرار میدهد.
وی با اشاره به پروژه ۱۱۲۰ واحدی برکت، بر ضرورت پیگیری موضوع تکمیل تسهیلات به متقاضیان پروژه و تسریع در روند بهرهبرداری و تحویل واحدها تأکید کرد و افزود: موضوع مسکن مردم باید با نگاه ویژه دنبال شود و تلاش خواهد شد موانع موجود در مسیر تکمیل و بهرهبرداری از این طرح بررسی و رفع شود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همچنین حمایت از تقویت زیرساختهای اجتماعی در روستاهای محروم را مورد توجه قرار داد و گفت: تجهیز روستاهای هدف به امکانات ورزشی میتواند در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق مؤثر باشد و این موضوع در چارچوب ظرفیتهای بنیاد قابل پیگیری است.
فتاح در ادامه بر ضرورت هدایت منابع به سمت طرحهایی تأکید کرد که علاوه بر رفع محرومیت، به توانمندسازی اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال پایدار منجر شوند و گفت: هدف از حمایتهای بنیاد باید ایجاد ظرفیت ماندگار برای مردم و منطقه باشد.
بهمن نوری استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با تشریح مهمترین نیازهای مناطق کمبرخوردار استان، بر ضرورت تمرکز حمایتهای بنیاد بر تقویت اقتصاد روستاها، تکمیل طرحهای مسکن و توسعه زیرساختهای اجتماعی تأکید کرد.
نوری با اشاره به شرایط مناطق محروم استان اظهار کرد: روستاها برای ماندگاری جمعیت، نیازمند ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار هستند و تقویت اقتصاد روستایی باید بهعنوان یکی از محورهای اصلی محرومیتزدایی دنبال شود.
وی افزود: اگر تولید، اشتغال و درآمد پایدار در روستاها تقویت شود، زمینه برای تثبیت جمعیت و شکلگیری مهاجرت معکوس فراهم خواهد شد و این رویکرد میتواند بخشی از عدمتوازنهای توسعهای استان را کاهش دهد.
استاندار خراسان شمالی همچنین پروژه ۱۱۲۰ واحدی مسکن برکت را یکی از اولویتهای جدی استان دانست و گفت: تکمیل این پروژه و فراهم کردن مقدمات تحویل واحدها به مردم، موضوعی است که باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
نوری ادامه داد: در کنار تکمیل پروژه، تأمین و تسهیل تسهیلات مورد نیاز متقاضیان نیز اهمیت دارد تا فرآیند ساخت، تأمین مالی و تحویل واحدها به صورت یکپارچه تکمیل شود.
استاندار خراسان شمالی همچنین خواستار حمایت ستاد اجرایی فرمان امام برای تکمیل مدارس و تأمین تجهیزات ورزشی روستاهای محروم استان شد و گفت: توسعه فضای آموزشی و تکمیل امکانات ورزشی در مناطق کمبرخوردار، علاوه بر ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، بخشی از فرآیند توزیع عادلانه امکانات و افزایش کیفیت زندگی در روستاهاست.
نظر شما