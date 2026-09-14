ضرورت حمایت از زایمان ایمن در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در هشتمین جلسه ستاد مرکزی جوانی جمعیت با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای جمعیتی کشور، گفت: بررسی روند سالهای اخیر نشان دهنده کاهش ولادت و ازدواج است و این شرایط ضرورت ارزیابی مستمر اثربخشی برنامههای جوانی جمعیت را دوچندان میکند.
وی با اشاره به نقش تسهیلات زایمانی در مناطق محروم و دورافتاده اظهار کرد: این مراکز در مناطقی که دسترسی به بیمارستان محدود است، نقش مهمی در ارائه خدمات ایمن به مادران دارند و تقویت انگیزه و حمایت از نیروهای فعال در این مراکز میتواند به توسعه زایمان طبیعی ایمن و کاهش سزارینهای غیرضروری کمک کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت ایجاد نظام یکپارچه ثبت و رصد اطلاعات تأکید کرد و افزود: تجمیع دادههای دانشگاههای علوم پزشکی و حوزههای مختلف، امکان پایش دقیقتر شاخصها و ارزیابی عملکرد برنامههای جوانی جمعیت را فراهم میکند.
وی همچنین دستیابی به آمارهای علمی و قابل استناد را برای سیاستگذاری جمعیتی ضروری دانست و تأکید کرد: تصمیمگیری در این حوزه باید مبتنی بر دادههای دقیق و بهروز باشد تا مداخلات متناسب با تحولات جمعیتی کشور طراحی و اجرا شود.
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