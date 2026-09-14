محمد رضا محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدمربایی و ربایش در یکی از مناطق شهرستان سیریک و متواری شدن متهمان، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی سیریک قرار گرفت.
محمدی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی سیریک با اقدامات فنی و اطلاعاتی و تلاشهای همهجانبه، ۴ نفر اعضای باند آدمربایی و گروگانگیری را شناسایی کرده و با تشکیل یک تیم عملیاتی به محل ربایش گروگان واقع در روستای شهید مردان این شهرستان اعزام شدند.
رئیس دادگستری سیریک به آزادی گروگان اشاره کرده و اظهار داشت: با اقدامات فنی و پلیسی ویژه انجام شده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی ، فرد ربوده شده از چنگال گروگانگیران آزاد شده و در سلامت کامل به آغوش خانواده خود بازگشت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و بهدنبال اظهارات گروگان مشخص شد،۳ ماه قبل آدمربایان وقتی جلوی خودرو فرد گروگان می گیرند، ومدعی بودند مأمور هستند. قبل از اینکه بخواهم واکنشی نشان بدهد، و وقتی داخل ماشین می شینندبه فرد دستبند می زنند، بعد او را به یک خانه مسکونی امن می برند و در ادامه در خانهای در روستای شهید مردان از توابع شهرستان سیریک او را زندانیمی کنند. و آنها به این فرد گروگان میگفتند باید خانوادهات را راضی کنی که ۸۰۰ میلیارد تومان به آنها بدهند و چند مرتبه هم با آنها تماس گرفتند. ابتدا خانوادهاش ماجرا را به پلیس نگفته بودند؛ اما بعد از ۳ ماه بعد همهچیز را به مأموران گفتند.
محمدی تصریح کرد: گروگانگیران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند. در این عملیات متهمان در بازجوییهای اولیه فنی به عمل آمده به ربایش با انگیزه اخاذی و باج گیری اعتراف کردند.
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