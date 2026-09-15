سناریوی خودکشی ساختگی برای قتل همسر در تهرانپارس لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: ساعت ۱۲:۳۰ روز ۲۰ شهریورماه، در پی اعلام بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران مبنی بر وقوع یک فقره قتل در محدوده قنات کوثر و تهرانپارس، تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه عوامل تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.

وی افزود: کارآگاهان در بررسی‌های اولیه با جسد مردی میانسال در داخل منزل مواجه شدند که آثار جراحت و ضرب‌وجرح روی سر و صورت وی مشاهده می‌شد و همچنین نشانه‌هایی از وقوع درگیری در محل وجود داشت.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: همسر مقتول در تحقیقات اولیه مدعی شد همسرش به دلیل مشکلات روحی و روانی اقدام به خودزنی کرده و بر اثر همین اقدامات جان خود را از دست داده است.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: با این حال، بررسی دقیق صحنه جرم، وجود آثار درگیری و همچنین تناقض در اظهارات همسر مقتول، ظن کارآگاهان را نسبت به صحت روایت مطرح‌شده افزایش داد و تحقیقات فنی از این زن در دستور کار قرار گرفت.

تناقض در اظهارات، راز جنایت را فاش کرد

وی بیان کرد: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام بازجویی‌های تخصصی و بررسی شواهد و مستندات موجود، متهم را در برابر مدارک به‌دست‌آمده قرار دادند و در نهایت وی به قتل همسرش اعتراف کرد.

نثاری افزود: متهم در اعترافات خود مدعی شد به دلیل اختلافات خانوادگی و سوءظن نسبت به ارتباط همسرش با فردی دیگر، از مدتی قبل با همسر خود دچار اختلاف بوده و شب حادثه تصمیم به قتل وی گرفته است.

سناریوی خودکشی ساختگی ناکام ماند

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم پس از ارتکاب جنایت تلاش کرده بود با ایجاد صحنه‌ای ساختگی، مرگ همسرش را خودکشی جلوه دهد؛ اما بررسی‌های تخصصی کارآگاهان و کارشناسان صحنه جرم، تناقض‌های موجود در اظهارات وی و شواهد به‌دست‌آمده، این سناریو را برملا کرد.

وی خاطرنشان کرد: دقت در بررسی صحنه جرم و تطبیق اظهارات متهم با شواهد موجود، موجب شد فرضیه اولیه درباره خودکشی مورد تردید قرار گرفته و تحقیقات در مسیر کشف حقیقت ادامه پیدا کند.

سرهنگ نثاری اظهار داشت: با دستور مقام قضایی، جسد مقتول برای تعیین علت دقیق فوت و انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی افزود: همسر مقتول نیز با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمدی، برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده و انگیزه وقوع این جنایت تحت نظر مقام قضایی ادامه دارد.