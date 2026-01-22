پایان گروگانگیری با دستگیری گروگان گیر و آزادی گروگان در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی در شهرستان سیریک و متواری شدن متهمان،بلافاصله پیگیری موضوع بصورت وِیژه در دستور کار قرار گرفت .

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با اقدامات فنی و اطلاعاتی و تلاش همه جانبه ، سرکرده باند ربایندگان اهل و ساکن سیستان و بلوچستان را شناسایی و با تشکیل تیمی به محل اعزام شدند.

سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار داشت : در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم در مخفیگاهش در شهرستان جاسک دستگیر شد ودر بازجویی های فنی بعمل آمده به ربایش فرد ربوده شده اعتراف کرد که در نهایت متهم، گروگان را در استان سیستان و بلوچستان به پدرش تحویل داده و فرد ربوده شده در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت.

این مقام انتظامی استان خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.