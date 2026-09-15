به گزارش خبرنگار مهر، علی کیا، عصر سه شنبه در نشست خبری ستاد هفته فرهنگی این شهرستان با اشاره به فرارسیدن ۲۷ شهریور، سالروز تأسیس شهرداری آستانه اشرفیه در سال ۱۳۳۶، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی شهرستان است و سعادت نصیب آستانه اشرفیه شده که از چنین هویت و پیشینه‌ای برخوردار باشد.

سرپرست شهرداری آستانه اشرفیه با تاکید به افزایش مشارکت اجتماعی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های بومی، افزود: هفته فرهنگی آستانه اشرفیه می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف را فراهم کند.

وی گفت:در همین راستا، جشنواره «عطر برنج و طعم بادام‌زمینی» برگزار خواهد شد تا دو محصول شاخص شهرستان بیش از گذشته معرفی شوند و جایگاه آنها در اقتصاد و فرهنگ منطقه مورد توجه قرار گیرد.

کیا با اشاره به موضوع اعتبارات، بر اهمیت حمایت و تأمین منابع لازم برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و توسعه ای تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد فضای نشاط و همدلی در جامعه، می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان کمک کند و زمینه بهره‌گیری بهتر از توانمندی‌های آستانه اشرفیه را فراهم آورد.

ضرورت پاسداشت هویت تاریخی و رونق اقتصادی آستانه اشرفیه

وحید قربانی، رئیس شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه، نیز با اشاره به ۲۷ شهریور، سالروز تأسیس شهرداری، اظهار کرد: آستانه اشرفیه به‌عنوان شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند، شایسته توجه بیشتر است و هفته فرهنگی فرصت مناسبی برای پاسداشت این هویت به شمار می‌رود.

وی افزود:برگزاری این برنامه‌ها می‌تواند به ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت حس تعلق شهروندان نسبت به شهر و میراث فرهنگی آن کمک کند.

قربانی با اشاره به مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی و گرامیداشت این مناسبت گفت:شورای اسلامی شهر در کنار فعالیت‌های مذهبی و برنامه‌های پاسداشت مناسبت‌های مختلف در سطح شهر، تلاش می‌کند بستر حضور و مشارکت بیشتر شهروندان را در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به رونق اقتصادی شهرستان گفت: اقتصاد آستانه اشرفیه با دو محصول مهم برنج و بادام‌زمینی پیوند خورده است و این محصولات، علاوه بر نقش اقتصادی، از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری برخوردارند.

رئیس شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه ادامه داد:شورا با توجه به اهمیت این موضوع، در هفته فرهنگی نقش پررنگی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری شهرستان ایفا خواهد کرد.