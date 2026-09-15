به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به راه‌اندازی اولین صندوق‌ درآمد ثابت ارزی، مهم‌ترین چالش این ابزار را ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران دانست و گفت: تجربه سپرده‌های ارزی باعث شده بخشی از مردم نسبت به نگهداری دارایی ارزی در سیستم بانکی یا ابزارهای مالی با احتیاط بیشتری برخورد کنند.

وی افزود: به همین دلیل، شفافیت در نحوه نگهداری دارایی‌ها، محل سرمایه‌گذاری منابع، نحوه پرداخت سود، نقدشوندگی و امکان دسترسی سرمایه‌گذار به اصل سرمایه اهمیت زیادی دارد و اگر این موارد به‌صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از نگرانی‌های گذشته را برطرف کند.

تجربه صندوق‌های طلا و نقره به کمک صندوق‌های ارزی می‌آید؟

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره ظرفیت استقبال از صندوق‌های ارزی اظهار کرد: به نظرم ظرفیت استقبال از این صندوق‌ها وجود دارد. تجربه صندوق‌های طلا و نقره نشان داده است که مردم در سال‌های اخیر از ابزارهای مالی که بتوانند از طریق آنها ارزش دارایی خود را در برابر تورم و کاهش ارزش پول حفظ کنند، استقبال خوبی داشته‌اند.

حیدری ادامه داد: صندوق‌های ارزی نیز می‌توانند همین نقش را برای بخشی از سرمایه‌گذاران ایفا کنند، اما یک نکته مهم این است که نباید انتظار داشت بازدهی صندوق‌های ارزی در بلندمدت الزاماً از صندوق‌های طلا بیشتر باشد.

وی توضیح داد: طلا علاوه بر اثر افزایش نرخ ارز، از تغییرات قیمت جهانی طلا نیز تأثیر می‌گیرد و در دوره‌هایی می‌تواند بازدهی بالاتری داشته باشد. در مقابل، سرمایه‌گذاری ارزی بیشتر یک ابزار برای حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی ارزی است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریسک نگهداری دلار نیز گفت: از طرف دیگر، خود دلار نیز یک دارایی بدون ریسک مطلق نیست. دلار در اقتصاد آمریکا هم تحت تأثیر تورم قرار دارد و قدرت خرید آن در بلندمدت کاهش پیدا می‌کند.

حیدری افزود: بنابراین اگر کسی صرفاً با هدف حفظ ارزش سرمایه و برای افق‌های بسیار بلندمدت به دلار نگاه کند، باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشد. در نتیجه، صندوق ارزی را بیشتر باید یک ابزار متنوع‌کننده سبد و پوشش ریسک کاهش ارزش پول داخلی دانست، نه لزوماً ابزاری که همیشه بالاترین بازدهی را ایجاد می‌کند.

اثر صندوق‌های ارزی بر بورس و سایر صندوق‌ها

وی درباره اثر رونق صندوق‌های ارزی بر بازار سهام و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز گفت: طبیعتاً ورود یک ابزار سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند باعث جابه‌جایی بخشی از نقدینگی بین بازارها شود.

این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه داد: به‌خصوص ممکن است بخشی از منابع صندوق‌های درآمد ثابت ریالی، صندوق‌های طلا و حتی بازار سهام به سمت صندوق‌های ارزی حرکت کند؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که انتظارات تورمی یا نگرانی نسبت به ارزش پول داخلی افزایش پیدا می‌کند.

حیدری تأکید کرد: با این حال، من این موضوع را الزاماً تهدیدی برای بازار سرمایه نمی‌دانم. اگر صندوق‌های ارزی در کنار صندوق‌های سهامی، درآمد ثابت و کالایی توسعه پیدا کنند، در واقع ابزارهای متنوع‌تری در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذار می‌تواند متناسب با میزان ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری خود، سبد متنوع‌تری تشکیل دهد.

وی خاطرنشان کرد: در بلندمدت، این تنوع می‌تواند به بلوغ بیشتر بازار سرمایه کمک کند.

صندوق‌های ارزی می‌توانند از التهاب بازار ارز بکاهند؟

این کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر صندوق‌های ارزی بر التهاب بازار آزاد ارز نیز اظهار کرد: به نظرم ظرفیت این اتفاق وجود دارد، اما نباید انتظار داشت این صندوق‌ها به‌تنهایی بتوانند بازار ارز را آرام کنند.

حیدری گفت: اگر صندوق‌های ارزی بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، بخشی از تقاضایی که امروز صرفاً با هدف حفظ ارزش پول یا سفته‌بازی وارد بازار آزاد ارز می‌شود، می‌تواند به سمت یک ابزار مالی رسمی و شفاف منتقل شود.

وی افزود: این موضوع می‌تواند به کاهش بخشی از تقاضای فیزیکی و سفته‌بازانه ارز کمک کند و در نتیجه از شدت نوسانات بازار آزاد بکاهد.

این تحلیلگر بازارهای مالی تصریح کرد: البته میزان اثرگذاری صندوق‌های ارزی به اندازه و عمق این صندوق‌ها، نقدشوندگی آنها، بازدهی، اعتماد عمومی و همچنین سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور بستگی دارد.

حیدری در جمع‌بندی گفت: به نظرم صندوق‌های درآمد ثابت ارزی می‌توانند یک حلقه مفقوده در بازار سرمایه ایران باشند؛ ابزاری که به مردم اجازه می‌دهد بدون نگهداری فیزیکی ارز، در معرض دارایی ارزی قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: اما موفقیت این صندوق‌ها بیش از هر چیز به اعتمادسازی، شفافیت و طراحی درست سازوکار بازخرید و نقدشوندگی بستگی دارد.