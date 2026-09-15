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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

توقیف وانت حامل ۹۵۰ قلم لوازم خانگی قاچاق در اسلامشهر

توقیف وانت حامل ۹۵۰ قلم لوازم خانگی قاچاق در اسلامشهر

اسلامشهر- فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از توقیف یک دستگاه وانت پراید حامل ۹۵۰ قلم لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف یک دستگاه وانت پراید حامل ۹۵۰ قلم لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم خبر داد.

مهرعلیان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان اسلامشهر در جریان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، هنگام گشت‌زنی در سطح شهر به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی، ۹۵۰ قلم لوازم خانگی خارجی قاچاق را کشف و یک نفر را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

مهرعلیان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6948199

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