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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

بررسی درخواست عفو بیش از ۵۰۰ مددجو

بررسی درخواست عفو بیش از ۵۰۰ مددجو

رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت:برخورداری از تخفیف مجازات یا آزادی مددجویان، نباید مخل نظم، امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران با حضور ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و سایر اعضای این کمیسیون برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه این نشست گفت: پرونده‌های مربوط به درخواست‌های بیش از ۵۰۰ فقره از محکومان و مددجویان حوزه‌های قضایی استان تهران که متقاضی بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی، عفو و تخفیف مجازات بودند، در طی شهریور ماه، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

عتباتی افزود: در جریان این جلسه نیز کمیسیون عفو استان تهران پس از بررسی دقیق سوابق و موضوعات اعلامی و استماع گزارش‌های واصله از وضعیت مددجویان، تصمیمات قانونی لازم را اتخاذ و با تأیید تقاضای ۱۶۰ نفر از مددجویان که واجد شرایط قانونی تشخیص داده شدند، جهت طی مراحل بعدی و طرح در کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه موافقت شد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در جریان این نشست با اشاره به اهداف تربیتی و اصلاحی نظام قضایی کشور، عفو را دریچه‌ای برای اصلاح و تجلی رحمت و رأفت اسلامی توصیف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت دقت در فرآیند رسیدگی، بر لزوم بررسی مستمر شرایط مشمولان تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی و نهادهای عفو، مختص افرادی است که در مدت تحمل حبس، آثار ندامت و اصلاح رفتار در آنها مشهود باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: برخورداری از تخفیف مجازات یا آزادی مددجویان، نباید مخل نظم، امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از به‌کارگیری این ابزارهای قانونی، ایجاد فرصتی برای بازگشت مفید افراد به چرخه زندگی و در عین حال، حفظ حقوق جامعه و پیشگیری از تکرار جرم است.

کد مطلب 6948204
محدثه رمضانعلی

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