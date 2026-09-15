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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

حجت‌الاسلام قمی: سینماگر عاشق مردم، رنج آنها را خرج جشنواره نمی‌کند

حجت‌الاسلام قمی: سینماگر عاشق مردم، رنج آنها را خرج جشنواره نمی‌کند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سینماگر عاشق مردم، نه امیال سیاسی را به‌جای واقعیت قاب می‌بندد و نه رنج مردم را خرج کینه و جشنواره می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت روز ملی سینما، در جمع سینماگران جوان و با پاسداشت استاد داودنژاد در راستای ارتقای سینمای اجتماعی و دیدن واقعیت زندگی مردم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: سینمای اجتماعی ما، به‌ جای «قصه‌ی مردم»، تصویری سیاه از زخم‌های آن‌ها می‌سازد.

وی افزود: این مردم شریف، قربانی نیستند؛ قهرمان‌اند. برای روایت این زندگی پرافتخار، باید همان‌طور که امیرالمؤمنین(ع) فرمود، محبت مردم را در دل داشت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش اهالی سینما در این عرصه تاکید کرد: سینماگر عاشق مردم، نه امیال سیاسی را به‌جای واقعیت قاب می‌بندد و نه رنج مردم را خرج کینه و جشنواره می‌کند.

حجت‌الاسلام قمی: سینماگر عاشق مردم، رنج آنها را خرج جشنواره نمی‌کند

حجت‌الاسلام قمی: سینماگر عاشق مردم، رنج آنها را خرج جشنواره نمی‌کند

کد مطلب 6948220

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    نظرات

    • بانوی ایران IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 2
      پاسخ
      احسنت . لطفاً با هنرمندان دروغین که فقط نمک به زخم مردم می پاشند و با مشکلات مردم ، دلار جایزه میگیرند برخورد کنید

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