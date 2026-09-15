به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد میدری، در مراسم آغاز رسمی فاز سوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با تأکید بر اینکه اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از دو منظر بیمه و عدالت اجتماعی برای این وزارتخانه اهمیت دارد، گفت: جلوگیری از فقر مردم در حوزه سلامت و تضمین دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی بهویژه برای سالمندان از مهمترین مسئولیتهای حوزه رفاه است و آینده سلامت و رفاه کشور به موفقیت این برنامه ملی گره خورده است.
وی افزود: برای سالمندان، بحث دسترسی و عدالت در این حوزه اهمیت ویژهای دارد، بنابراین وظیفه خود میدانیم که به این طرح ملی کمک کنیم تا یکی از آرمانهای بشری و انقلاب در این حوزه محقق شود.
میدری ادامه داد: دیروز نشستی با بازنشستگان و رئیس جمهور داشتیم؛ تقریبا همه بازنشستگانی که صحبت کردند، اشارهای به موضوع درمان داشتند. ما با افزایش هزینههای درمان مواجه هستیم و گفته میشود هزینه درمان پس از بازنشستگی پنج تا هفت برابر پیش از بازنشستگی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر اقدامی که در جهت بهبود سلامت بازنشستگان انجام دهیم، وظیفه ما است چرا که میتواند به صورت مستقیم بر بهبود زندگی بخشی از جامعه که با تغییرات جمعیتی مواجه است، تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به سابقه طولانی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور، گفت: این برنامه سالها در ایران مطرح بوده است و با توجه به اینکه رئیسجمهور اهتمام ویژهای دارد که در این حوزه جهشی صورت گیرد، باید بتوانیم این مسیر را با جدیت پیش ببریم.
وی با اشاره به تفاوت مسائل ساده و پیچیده در نظام سلامت گفت: در حوزه سلامت، واکسیناسیون موضوع نسبتا سادهای است اما وقتی همین مسئله را با موضوعاتی مانند چاقی و فشار خون مقایسه میکنید، شرایط کاملاً متفاوت است؛ زیرا در اینجا تغییر رفتار نیز ضرورت دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت توجه به منابع مالی در اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: گلوگاه اصلاح نظام سلامت و بهبود فرایندها، انضباط مالی است و باید منابع مالی پایدار از محل بودجه عمومی و نیز بیمه ها در اختیار طراحان و مجریان این برنامه ملی قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی اقدامات در حوزه عدالت اجتماعی گفت: در حوزه عدالت اجتماعی، اقدامات ویژهای انجام شد تا منابع مالی بیمهها پرداخت شود.
وی با قدردانی از مدیران و دستاندرکاران اجرای این طرح اظهار کرد: از همه مدیرانی که در این شرایط کار میکنند و اخلاقمدار هستند، تشکر میکنم.
میدری گفت: امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر این مسیر را پیش ببریم. سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت از ابتدای دولت با یکدیگر همدل بودهاند و امیدوارم بتوانیم این کار سخت را که اراده رئیسجمهور بوده و آینده سلامت و رفاه کشور به آن گره خورده است، به پیش ببریم.
نظر شما