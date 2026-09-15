به گزارش خبرنگار مهر، سردار حزنی شامگاه سه‌شنبه در آیین اختتامیه طرح‌های محرومیت‌زدایی سپاه کربلا در ساری با تأکید بر ضرورت تقویت خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: ارائه آمار و ارقام به تنهایی قابل قبول نیست و تا زمانی که مردم مستضعف و محروم، به‌ویژه ساکنان مناطق دورافتاده و صعب‌العبور، از عملکرد مسئولان رضایت نداشته باشند، نمی‌توان به نقطه مطلوب دست یافت.

وی افزود: رضایتمندی واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم از مجموعه مسئولان رضایت داشته باشند و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این هدف در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به مأموریت‌های اصلی سپاه در حوزه تأمین امنیت پایدار و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در کنار مأموریت‌های اصلی، موضوعاتی همچون محرومیت‌زدایی، مردم‌داری، مردم‌یاری و مردم‌دوستی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

سردار حزنی ادامه داد: این اقدامات به‌ویژه در مناطق مرزی، محروم، حساس و صعب‌العبور کشور در حال انجام است و تلاش می‌شود خدمات مورد نیاز مردم در این مناطق با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در عرصه محرومیت‌زدایی خاطرنشان کرد: نباید به عملکرد خود نمره کامل بدهیم؛ چراکه همچنان تا رسیدن به رضایتمندی کامل مردم محروم فاصله داریم و باید با تلاش مضاعف، اقدامات انجام‌شده را به نتیجه مطلوب برسانیم.

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع محرومیت

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: در موضوع محرومیت‌زدایی همه مسئولان، دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی، نمایندگان مجلس، خیرین و گروه‌های جهادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مشکلات مردم به شکل مؤثر برطرف شود.

سردار حزنی با اشاره به ظرفیت‌های استان مازندران در حوزه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی اظهار کرد: مازندران از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است و همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، لشکر ویژه ۲۵ کربلا نقش‌آفرینی کرد، امروز نیز باید از ظرفیت نیروهای انقلابی، جهادی و مردمی برای حل مشکلات مردم استفاده شود.

وی رسیدگی به وضعیت زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست را از اولویت‌های مهم در حوزه محرومیت‌زدایی عنوان کرد و افزود: این افراد باید در سطح شهرستان‌ها شناسایی شوند و با استفاده از ظرفیت سپاه، قرارگاه غدیر، بهزیستی، کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها، برای تأمین مسکن و ایجاد اشتغال پایدار آنان برنامه‌ریزی و اقدام شود.

ظرفیت پنل‌های خورشیدی برای اشتغال‌زایی خانواده‌های نیازمند

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین برای اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به توانمندسازی خانواده‌های نیازمند بهره گرفت.

سردار حزنی آزادی زندانیان جرایم مالی و افرادی که به دلیل بدهی‌های اندک در زندان به سر می‌برند را از دیگر اولویت‌های خدمت‌رسانی دانست و بیان کرد: باید در شهرستان‌های مختلف این افراد شناسایی شوند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و کمک خیرین، زمینه آزادی آنان فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل ازدواج جوانان افزود: باید زمینه ازدواج آسان جوانان فراهم شود و در حوزه تأمین جهیزیه نیز با همکاری کمیته امداد و سایر دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.

اولویت محرومیت‌زدایی با مناطق دورافتاده و صعب‌العبور

سردارحزنی با بیان اینکه خدمت‌رسانی باید از مناطق محروم و دورافتاده آغاز شود، گفت: تأمین آب، ساخت و تجهیز مدارس، راه‌سازی، احداث مسکن و توزیع اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان باید با اولویت مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار دنبال شود.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه همچنین اطلاع‌رسانی اقدامات محرومیت‌زدایی را از نقاط قابل تقویت دانست و اظهار کرد: اقدامات گسترده‌ای در حوزه محرومیت‌زدایی انجام شده، اما این خدمات باید برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی شود تا جامعه در جریان فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی قرار گیرد.

وی در پایان از مسئولان، فرماندهان سپاه، گروه‌های جهادی، خیرین و همه دست‌اندرکاران عرصه محرومیت‌زدایی قدردانی کرد و گفت: هر مأموریتی که برای خدمت به مردم از سوی مسئولان استان محول شود، مجموعه سپاه و گروه‌های جهادی تلاش خواهند کرد با همکاری و هم‌افزایی آن را به نتیجه برسانند.