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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

ملاک موفقیت در محرومیت‌زدایی رضایت مردم است؛ توسعه پنل‌های خورشیدی

ملاک موفقیت در محرومیت‌زدایی رضایت مردم است؛ توسعه پنل‌های خورشیدی

ساری- معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه گفت: ملاک موفقیت در عرصه محرومیت‌زدایی رضایت مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حزنی شامگاه سه‌شنبه در آیین اختتامیه طرح‌های محرومیت‌زدایی سپاه کربلا در ساری با تأکید بر ضرورت تقویت خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: ارائه آمار و ارقام به تنهایی قابل قبول نیست و تا زمانی که مردم مستضعف و محروم، به‌ویژه ساکنان مناطق دورافتاده و صعب‌العبور، از عملکرد مسئولان رضایت نداشته باشند، نمی‌توان به نقطه مطلوب دست یافت.

وی افزود: رضایتمندی واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم از مجموعه مسئولان رضایت داشته باشند و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این هدف در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به مأموریت‌های اصلی سپاه در حوزه تأمین امنیت پایدار و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در کنار مأموریت‌های اصلی، موضوعاتی همچون محرومیت‌زدایی، مردم‌داری، مردم‌یاری و مردم‌دوستی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

سردار حزنی ادامه داد: این اقدامات به‌ویژه در مناطق مرزی، محروم، حساس و صعب‌العبور کشور در حال انجام است و تلاش می‌شود خدمات مورد نیاز مردم در این مناطق با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در عرصه محرومیت‌زدایی خاطرنشان کرد: نباید به عملکرد خود نمره کامل بدهیم؛ چراکه همچنان تا رسیدن به رضایتمندی کامل مردم محروم فاصله داریم و باید با تلاش مضاعف، اقدامات انجام‌شده را به نتیجه مطلوب برسانیم.

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع محرومیت

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: در موضوع محرومیت‌زدایی همه مسئولان، دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی، نمایندگان مجلس، خیرین و گروه‌های جهادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مشکلات مردم به شکل مؤثر برطرف شود.

سردار حزنی با اشاره به ظرفیت‌های استان مازندران در حوزه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی اظهار کرد: مازندران از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است و همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، لشکر ویژه ۲۵ کربلا نقش‌آفرینی کرد، امروز نیز باید از ظرفیت نیروهای انقلابی، جهادی و مردمی برای حل مشکلات مردم استفاده شود.

وی رسیدگی به وضعیت زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست را از اولویت‌های مهم در حوزه محرومیت‌زدایی عنوان کرد و افزود: این افراد باید در سطح شهرستان‌ها شناسایی شوند و با استفاده از ظرفیت سپاه، قرارگاه غدیر، بهزیستی، کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها، برای تأمین مسکن و ایجاد اشتغال پایدار آنان برنامه‌ریزی و اقدام شود.

ظرفیت پنل‌های خورشیدی برای اشتغال‌زایی خانواده‌های نیازمند

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین برای اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به توانمندسازی خانواده‌های نیازمند بهره گرفت.

سردار حزنی آزادی زندانیان جرایم مالی و افرادی که به دلیل بدهی‌های اندک در زندان به سر می‌برند را از دیگر اولویت‌های خدمت‌رسانی دانست و بیان کرد: باید در شهرستان‌های مختلف این افراد شناسایی شوند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و کمک خیرین، زمینه آزادی آنان فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل ازدواج جوانان افزود: باید زمینه ازدواج آسان جوانان فراهم شود و در حوزه تأمین جهیزیه نیز با همکاری کمیته امداد و سایر دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.

اولویت محرومیت‌زدایی با مناطق دورافتاده و صعب‌العبور

سردارحزنی با بیان اینکه خدمت‌رسانی باید از مناطق محروم و دورافتاده آغاز شود، گفت: تأمین آب، ساخت و تجهیز مدارس، راه‌سازی، احداث مسکن و توزیع اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان باید با اولویت مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار دنبال شود.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه همچنین اطلاع‌رسانی اقدامات محرومیت‌زدایی را از نقاط قابل تقویت دانست و اظهار کرد: اقدامات گسترده‌ای در حوزه محرومیت‌زدایی انجام شده، اما این خدمات باید برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی شود تا جامعه در جریان فعالیت‌های جهادی و خدمت‌رسانی قرار گیرد.

وی در پایان از مسئولان، فرماندهان سپاه، گروه‌های جهادی، خیرین و همه دست‌اندرکاران عرصه محرومیت‌زدایی قدردانی کرد و گفت: هر مأموریتی که برای خدمت به مردم از سوی مسئولان استان محول شود، مجموعه سپاه و گروه‌های جهادی تلاش خواهند کرد با همکاری و هم‌افزایی آن را به نتیجه برسانند.

کد مطلب 6948258

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