به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، هشتمین نشست سراسری افق تحول رسانه ملی سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
در ابتدا حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی در این نشست با تبیین دستاوردهای پنج سال اخیر، از «حفظ آنتن» و «روایت اول» به عنوان ۲ ستون اصلی عبور از چالشهای امنیتی و جنگ ترکیبی یاد کرد.
وی حادثه حمله به ساختمان شیشهای و جنگ ۱۲ روزه را نمونههای عینی تبلور این ایستادگی دانست و افزود: در فضای جنگ ترکیبی که روایت اول تعیینکننده است، رسانه ملی با حضور فعال خبرنگاران در اقصینقاط کشور و جهان، کوشید مرجعیت خبری خود را تثبیت کند.
عابدینی همچنین راهاندازی ۲۰۸ کانال انتخاباتی و مدیریت ستاد انتخابات سازمان را از دیگر دستاوردهای مهم این دوره برشمرد.
در ادامه، احمد پهلوانیان معاون صدا با اشاره به عملیاتیسازی سند تحول، از اجرای بیش از ۹۰۰ دستاورد و محصول در این مسیر خبر داد و گفت: برنامههایی نظیر «ایران جان»، نمادی از اراده سازمان برای تغییر چهره رسانه و نزدیک شدن به بدنه جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، پایداری فنی و استمرار پخش آنتن را در شرایط بحرانی جنگ اخیر، یکی از ملموسترین دستاوردهای این دوره عنوان کرد و گفت: با وجود اصابت موشک به بیش از ۴۰ نقطه از زیرساختهای سازمان، حتی یک لحظه نیز قطع آنتن نداشتیم.
محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی نیز دوران حساسِ پس از شهادت رهبر انقلاب تا معرفی رهبر سوم را یکی از حیاتیترین لحظات برای رسانه ملی دانست و گفت: مدیریت موفق آنتن در این بازه زمانی، بزرگترین دستاورد تحولی صداوسیما بود.
وی افزود که رسانه ملی توانسته است حتی در برنامههای سرگرمی نیز، بدون استفاده از شعارهای مستقیم، محتوایی پیامدار و متناسب با نیاز مخاطب را منتقل کند. این تغییر در سبک تولید، نشاندهنده بلوغ رسانهای در مسیر تحول است.
سپس علیرضا کیخا معاون امور استانهای رسانه ملی درباره مهمترین رویدادهای تحولی در معاونت خود طی پنج سال اخیر بیان کرد: مردم امروز برنامههای رسانه ملی را با کیفیت بالا دریافت میکنند و همه شبکههای استانی ارتقای کیفیت تصویر به HD را تجربه کردهاند. براساس یک نظرسنجی که از سوی مرکز تحقیقات انجام شد، ۶۴ درصد مخاطبان رسانه ملی پیش از تحول اعلام کرده بودند که خود را در قاب آنتن ملی نمیبینند که امروز این آمار بهواسطه رویداد ملی «ایران جان» در استانهای مختلف و سایر اقدامات، بهبود یافته است.
همچنین احمد نوروزی معاون برونمرزی صداوسیما در هشتمین نشست سراسری افق تحول با اشاره به دشواری فعالیت رسانههای برونمرزی در فضای رقابتی امروز اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ به این سو، انواع تحریمها و محدودیتها را تجربه کردهایم؛ محدودیتهایی که هدف آنها محدود کردن نهادی بود که میتوانست در خارج از کشور تأثیرگذار باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، یکی از مسائل اصلی معاونت برونمرزی، یافتن راههایی برای ادامه فعالیت با وجود محدودیتهای آزاردهنده بوده است. به همین منظور، ایجاد شبکههای توزیع جایگزین و حضور در بسترهای کابلی در دستور کار قرار گرفت.
نوروزی اظهار کرد: رسانههای رادیویی معاونت برونمرزی که روزانه حدود ۷۸ ساعت برنامه تولید میکردند، با یک تحول دیجیتال مواجه شدهاند و فعالیت آنها دیگر به پخش سنتی رادیویی محدود نیست.
سپس شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع گلوگاههای اداری و قانونی، گفت: اجرای آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاه پس از ۱۲ سال در سال ۱۴۰۴، زمینه استفاده از ظرفیتهای قانونی دانشگاه و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی را فراهم کرد.
وی همچنین هماهنگی میان دانشگاه و سازمان در پذیرش دانشجو متناسب با نیازهای سازمان را از عوامل افزایش جذب فارغالتحصیلان عنوان کرد و گفت؛ این روند نشاندهنده همسویی ظرفیت آموزشی دانشگاه با نیازهای سازمان صداوسیما است.
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