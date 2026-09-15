  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

بررسی ابعاد فوت نوجوان ۱۵ ساله در مرکز امام رضا(ع) تبریز

بررسی ابعاد فوت نوجوان ۱۵ ساله در مرکز امام رضا(ع) تبریز

تبریز- مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام رضا(ع) تبریز از بررسی ابعاد فوت نوجوان ۱۵ ساله در قالب کمیته تخصصی «تحلیل ریشه‌ای خطا» خبر داد و بر برخورد قانونی با هرگونه قصور احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام رضا(ع) تبریز آمده است:

ضمن عرض تسلیت و ابراز تأسف عمیق از درگذشت مرحومه النا مهدیزاده نوجوان ۱۵ ساله و از مراجعین محترم این مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی، بدین‌وسیله به اطلاع عموم می‌رساند که؛ با توجه به انتشار برخی اخبار غیرموثق و شایعات بی‌اساس در فضای مجازی، مدیریت این مرکز بلافاصله پس از وقوع این حادثه تلخ، موضوع را با حساسیت و جدیت در دستور کار قرار داده است.

در حال حاضر، ابعاد مختلف این رخداد در قالب کمیته تخصصی«تحلیل ریشه ای خطا»(RCA) تحت بررسی دقیق قرار دارد. این مرکز به خانواده محترم آن مرحومه اطمینان می‌دهد که در صورت احراز هرگونه قصور یا کوتاهی از سوی هر شخص یا واحدی، بدون هیچ‌گونه اغماضی و طبق موازین قانونی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

در پایان، ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی بیماران، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان ایشان صبر جزیل مسألت داریم.

کد مطلب 6948355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه