بررسی ابعاد فوت نوجوان ۱۵ ساله در مرکز امام رضا(ع) تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امام رضا(ع) تبریز آمده است:
ضمن عرض تسلیت و ابراز تأسف عمیق از درگذشت مرحومه النا مهدیزاده نوجوان ۱۵ ساله و از مراجعین محترم این مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی، بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند که؛ با توجه به انتشار برخی اخبار غیرموثق و شایعات بیاساس در فضای مجازی، مدیریت این مرکز بلافاصله پس از وقوع این حادثه تلخ، موضوع را با حساسیت و جدیت در دستور کار قرار داده است.
در حال حاضر، ابعاد مختلف این رخداد در قالب کمیته تخصصی«تحلیل ریشه ای خطا»(RCA) تحت بررسی دقیق قرار دارد. این مرکز به خانواده محترم آن مرحومه اطمینان میدهد که در صورت احراز هرگونه قصور یا کوتاهی از سوی هر شخص یا واحدی، بدون هیچگونه اغماضی و طبق موازین قانونی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
در پایان، ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی بیماران، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان ایشان صبر جزیل مسألت داریم.
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