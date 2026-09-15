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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

بررسی دو مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام

بررسی دو مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام

هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به بررسی لایحه «مقابله با جنایات بین‌المللی» و طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵) هیات عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بین‌المللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه رسیدگی جلسه قبل پیرامون مصوبه «مقابله با جنایات جنگی»، گزارش بررسی دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۱۴ این لایحه و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً به مغایرت ماده ۱۴ این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری رای دادند.

در بخش دیگر این جلسه، گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» ارائه شد.

پس از استماع نظر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند.

اعضای هیات عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصره‌های ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانستند.

در ابتدای این جلسه، دکتر کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با آرزوی نصرت الهی برای فرماندهان و دلاورمردان نیروهای مسلح و توفیق برای همه خدمتگزاران مردم اظهار داشت: ملت مبعوث و مسلمان ما در عرصه‌های گوناگون نشان داده‌اند که پشتیبان ولایت فقیه و حافظان مرزها و امنیت ایران اسلامی هستند و از این بابت شکرگزار خداوند متعال هستیم.

کدخدایی با اشاره به اینکه دشمنی‌های استکبار جهانی پایانی ندارد گفت: اخیراً هم آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه غیر قانونی و خلاف اصول حقوق بین‌الملل را علیه ملت ما به شکلی ظالمانه تصویب کرد.

وی افزود: ما این اقدام مغرضانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تلاش مذبوحانه برای عدم صدور روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را محکوم می‌کنیم.

کد مطلب 6948357

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    نظرات

    • مهتا IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      همسر من بیست ساله داره مهریه زن سابقش رو میده با حقوق کارمندی ماهی 30ملیون و دوتا بچه به خاطر 6ماه عقد کردن چرا باید چندین سال تاوان بده یعنی یه جووون بابت به انتخاب غلط باید یه عمر چوب بخوره ؟ به خدا من اگر اول میدونستم همیشه باید مدیون باشیم هیچ وقت ازدواج نمی‌کردم با این شرایط

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