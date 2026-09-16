https://mehrnews.com/x3d5tL ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6949608 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۸ دویستمین شب از شب های اقتدار ملی در ارومیه ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویستمین شب از شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6949608 کپی شد مطالب مرتبط گیلان ۲۰۰ شب در میدان؛ روایت مردمی که پای ایران ایستادند ۲۰۰ شب میدان داری مردم بندرعباس برای حمایت از نظام در کرانه خلیج فارس سبلان، ایستاده در عهد انقلاب ۲۰۰ شب مردم رودسر میدان را زنده نگه داشتند برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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