https://mehrnews.com/x3d5tX ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱ کد مطلب 6949618 استانها قزوین استانها قزوین ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱ ۲۰۰ شب میدانداری مردم ضیاءآباد قزوین- مردم ضیاءآباد با حضوری با شکوه در خیابان، دویستمین شب میدانداری خود را به رخ دشمن کشیدند. دریافت 2 MB کد مطلب 6949618 کپی شد مطالب مرتبط حملونقل تهران در مسیر جنگ؛ از مدیریت بحران تا نوسازی ناوگان کاروان «همکلاسی» به رشت رسید؛ حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار گیلان ۲۰۰ شب در میدان؛ روایت مردمی که پای ایران ایستادند ۲۰۰ شب میدان داری مردم بندرعباس برای حمایت از نظام در کرانه خلیج فارس برچسبها قزوین ضیاء آباد تجمع مردمی
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