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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱

۲۰۰ شب میدان‌داری مردم ضیاءآباد

۲۰۰ شب میدان‌داری مردم ضیاءآباد

قزوین- مردم ضیاء‌آباد با حضوری با شکوه در خیابان، دویستمین شب میدان‌داری خود را به رخ دشمن کشیدند.

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کد مطلب 6949618

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