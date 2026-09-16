خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه نخستین: لنگرود را بیشتر با بازار ماهی، ساحل زیبای چاف و چمخاله و مردمان خونگرمش می‌شناسند، اما ورودی این شهر صفای دیگری دارد؛ میدانی که نام و تصویر شهیدی بر آن نقش بسته که رهبر شهید درباره‌اش فرمودند: «قهرمان یعنی این.»

شهید حسین املاکی سال‌هاست نماد صبوری مادران و استقامت پدران این دیار است؛ جوان ۲۷ ساله‌ای که با وجود سن کم، به جانشینی فرمانده لشکر گیلان رسید و پیکر مطهرش هیچ‌گاه به شهر بازنگشت و جاویدالاثر ماند.

حسین املاکی یکی از بیش از ۶۰۰ شهید شهرستان لنگرود است؛ مردانی که سودای آسودگی و عافیت نداشتند و روایت زندگی و شهادتشان سال‌هاست بخشی از حافظه تاریخی این شهر را شکل داده است.

نسل‌های مختلف این شهر با حکایت ایثار و فداکاری این شهدا رشد کرده‌اند؛ مردانی که در روزهای سخت دفاع از کشور به میدان آمدند و نامشان در تاریخ این دیار ماندگار شد.

در جریان جنگ رمضان نیز مردم لنگرود پیکر ۹ شهید را بر دستان خود تشییع کردند؛ صحنه‌هایی که بار دیگر میدان‌های این شهر را به محل وداع مردم با فرزندان وطن تبدیل کرد.

۲۰۰ شب از یک صبح مملو از ماتم گذشته است

حالا اما ۲۰۰ شب از آن صبح مملو از ماتم گذشته است؛ از صبحی که مردم نجیب لنگرود، گوشه‌وکنار میدان انقلاب و مسجد جامع، در سوگ رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ رمضان گرد هم آمدند.

۲۰۰ شب پرتلاطم گذشته است؛ شب‌ هایی که حضور مردم در میدان انقلاب ادامه یافته و شعارها و فریادهای آنان با محوریت یاد شهدا، دفاع از کشور و مطالبه خونخواهی سرداده شده است.

در این مدت، بارها اشک را می‌شد در چشمان مردم این شهر دید؛ به‌ویژه زمانی که پیکر مهران رئوفی، مجتبی کوزه‌گر، رضا نوروزپور و دیگر شهدای جنگ رمضان بر شانه‌های مردم تشییع شد.

حاضران در این تجمعات، اقشار مختلف مردم هستند؛ زن و مرد، جوان و سالخورده و خانواده‌هایی که به گفته خودشان، حضورشان را ادای دینی به شهدا و دفاع از کشور می‌دانند.

اغلب، اوضاع مالی این افراد معمولی است و بدون چشمداشت می آیند و به دنبال دیده‌شدن، سخنرانی یا منفعت شخصی نیستند. در روزهای سرد اسفند و گرمای تابستان، باران و حتی تعطیلات نیز مانع حضور آنان در میدان نشده است.

در این ماه‌ها، میدان انقلاب لنگرود به محلی برای روایت داغ خانواده‌های شهدا و بیان مطالبه مردمی تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که حاضران آن را فراموش نکردن خون قربانیان و دفاع از عزت و امنیت کشور عنوان می‌کنند.

خون شهدا نباید فراموش شود

فاطمه قلی‌پور، مادر و خانه‌دار و از افراد فعال حاضر در تجمعات ۲۰۰ شب لنگرود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در میدان اظهار کرد: می‌آیم چون نمی‌خواهم خون شهدا فراموش شود.

وی افزود: ۲۰۰ شب آمدم چون پای این خاک، رهبر شهیدمان و مردم بی‌گناهی مثل کودکان میناب هستم و از یاد نمی‌بریم آن عروسی را که قرار بود آغاز زندگی باشد، اما با بمباران دشمن به عزا تبدیل شد.

قلی‌پور با اشاره به ضرورت تداوم مطالبه مردم گفت: آمدم بگویم دشمن نباید احساس کند با گذشت چند شب و چند ماه، مردم از خونخواهی دست می‌کشند و از خاطر می‌برند که چه بر سرشان آمده است.

وی ادامه داد: من اینجا هستم چون معتقدم خونخواهی فقط یک شعار نیست؛ یعنی ایستادن، یعنی فراموش نکردن و یعنی نشان دادن اینکه مردم این کشور هنوز در میدان هستند.

۲۰۰ شب ایستادگی؛ میدان را ترک نمی‌کنیم

این شهروند لنگرودی تأکید کرد: اگر امروز سکوت کنیم، فردا دشمن گستاخ‌تر می‌شود. ۲۰۰ شب آمدم تا بگویم این میدان را ترک نمی‌کنیم و تا وقتی پای عزت و امنیت کشورمان در میان است، ایستاده‌ایم.

وی افزود: دشمن نباید روی خستگی و فراموشی مردم حساب کند. ۲۰۰ شب حضور یعنی ما خون شهدا را فراموش نکرده‌ایم و میدان را به دشمن واگذار نمی‌کنیم.

قلی‌پور گفت: ما برای جنگ‌طلبی نیامده‌ایم؛ برای دفاع از عزت، امنیت و استقلال کشورمان ایستاده‌ایم. دشمن باید بداند پشت این خاک، ملتی ایستاده که اگر به آن تعرض شود، در برابر تجاوز و ظلم سکوت نخواهد کرد.

مردم با آرام‌تر شدن جنگ، میدان را ترک نکردند

زینب رضایی، از شهروندان لنگرودی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم حضور مردم در تجمعات حتی پس از آرام‌تر شدن فضای جنگ اظهار کرد: چندمین شبی است که در این میدان حضور پیدا کرده‌ایم تا برای خون رهبر شهیدمان و شهدای این جنگ، پای کار باشیم و حق خودمان را از دشمن بگیریم.

وی افزود: به نظر من دلیل ادامه این حضور این است که مردم هنوز احساس مسئولیت می‌کنند و معتقدند نباید با آرام‌تر شدن فضای جنگ، میدان را ترک کرد.

رضایی ادامه داد: این حضور فقط مربوط به روزهای سخت جنگ نیست؛ ما برای دفاع از میهن‌مان آمده‌ایم و تا زمانی که احساس کنیم کشورمان به حضور و حمایت مردم نیاز دارد، در میدان می‌مانیم.

وی با اشاره به شرایط جوی و دشواری‌های حضور در فضای باز گفت: حتی باران و سختی‌های مسیر هم نتوانسته مردم را از حضور منصرف کند و همین نشان می‌دهد این تجمعات از روی احساس مسئولیت و باور مردم شکل گرفته است.

حضور مردم، پیام همدلی و ایستادگی است

رضایی با تأکید بر نقش حضور مردم در حمایت از کشور گفت: وقتی مردم کنار هم می‌ایستند، به کشور و مدافعان آن قوت قلب می‌دهند و نشان می‌دهند که در برابر دشمن تنها نیستند.

وی افزود: از همه مردم که در این روزها کنار هم ایستاده‌اند و برای دفاع از میهن حضور پیدا می‌کنند تشکر می‌کنم و امیدوارم با همین همدلی و ایستادگی، پیروزی نصیب کشورمان شود.

میدان‌داری مردم تا رسیدن به قله ادامه دارد

لیلا حسین‌نژاد، فعال فرهنگی و مذهبی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت تداوم حضور مردم در میدان اظهار کرد: کسی که دغدغه انقلاب و میهن عزیزمان ایران را دارد، باید تا آخرین لحظه پای کار بایستد.

وی افزود: ان‌شاءالله در حال نزدیک شدن به چشم‌اندازی هستیم که رهبر شهیدمان از آن به عنوان اوج قله یاد کردند.

حسین‌نژاد با اشاره به اینکه مردم در میانه مسیر حمایت از وطن قرار دارند، تصریح کرد: نباید در میانه راه خسته شویم یا میدان را خالی کنیم؛ هرچه به قله نزدیک‌تر می‌شویم، حضور و استقامت ما اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حضور در تجمعات؛ فرصتی برای دفاع از عزت کشور

این فعال فرهنگی با بیان اینکه حضور در تجمعات تنها به معنای شرکت در یک اجتماع نیست، اظهار کرد: واقعاً دلم برای کسانی می‌سوزد که قدم برنداشتند و در این میدان حاضر نشدند؛ چراکه نمی‌دانند چه خیر و عزتی را از دست داده‌اند.

وی افزود: حضور مردم فرصتی برای ایستادن پای آرمان‌ها، دفاع از عزت کشور و همراهی با جبهه مقاومت است. شاید یک نفر تصور کند حضورش تأثیری ندارد، اما وقتی این حضورها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، به یک پیام بزرگ تبدیل می‌شود.

حسین‌نژاد تأکید کرد: این حضور نشان می‌دهد مردم همچنان پای آرمان‌ها و کشورشان ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند دشمن با ایجاد خستگی و ناامیدی، آنها را از میدان خارج کند.

وی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله به برکت ظهور امام زمان(عج)، این مسیر به پیروزی و سربلندی ختم شود.

زنان؛ دوشادوش مردان در میدان

آنچه در میان حاضران میدان انقلاب لنگرود به چشم می‌آید، حضور پررنگ زنان است؛ زنانی که دوشادوش مردان در تجمعات حاضر شده و خود را پاسدار یاد شهدا و ارزش‌های مورد باورشان می‌دانند.

با وجود گذشت ۲۰۰ شب، سوگ در قلب لنگرودی‌ها سرد نشده است؛ بر داغ فرزندان این شهر، داغ دیگر مردمان میهن نیز سنگینی می‌کند و از کودک تا پیر، مردم این شهر بنا بر آنچه خود مطرح می‌کنند، برای تحقق خواسته‌هایشان در زمینه دادخواهی خون‌های بی‌گناه همچنان در میدان حاضر می‌شوند.

این شهر، به‌رغم کوچکی‌اش، سال‌هاست با فرهنگ اهل‌بیت(ع)، ولایت فقیه و میهن‌دوستی زیسته است؛ مردمی که مظلومیت را فراموش نمی‌کنند و داغ زنان و کودکان بی‌گناه را از یاد نمی‌برند.

امروز این داغ برای بسیاری از حاضران میدان انقلاب با یاد ۱۶۸ دانش‌آموز مینابی گره خورده است؛ کودکانی که نامشان در روایت‌های این شب‌های لنگرود تکرار می‌شود.

گیلان و لنگرود این روزها اگرچه گاه‌وبی‌گاه میزبان باران‌اند، اما مطالبه خونخواهی شهدای مورد اشاره مردم، از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز مینابی، همچنان در میان حاضران مطرح است؛ مطالبه‌ای که به گفته آنان ۲۰۰ شب است در میدان انقلاب لنگرود فریاد زده می‌شود.

میدان انقلاب لنگرود پس از ۲۰۰ شب، همچنان شاهد حضور مردمی است که با یاد شهدا گرد هم می‌آیند؛ مردمی که برای خود این حضور را روایتی از همدلی، ایستادگی و وفاداری به کشور می‌دانند و می‌گویند تا زمانی که احساس کنند حضورشان ضرورت دارد، میدان را ترک نخواهند کرد.