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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

احتمال تکرار سیلاب در پلدختر؛ فرماندار به دستگاه‌ها آماده‌باش داد

احتمال تکرار سیلاب در پلدختر؛ فرماندار به دستگاه‌ها آماده‌باش داد

پلدختر - فرماندار پلدختر با اشاره به‌احتمال وقوع سیلاب در این شهرستان بر لزوم آماده‌باش دستگاه‌های متولی دراین‌رابطه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزیزی عصر امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدختر، اظهار کرد: باتوجه‌به تجربه سیل سال ۱۳۹۸، مردم هرگز نمی‌پذیرند مناطقی که یک‌بار دچار خسارت شده‌اند، بار دیگر به دلیل کم‌کاری دستگاه‌ها آسیب ببینند. ازاین‌رو مسئولیت مدیران در رفع نقاط ضعف و اجرای اقدامات پیشگیرانه دوچندان است.

انتقاد از وضعیت کانال‌های دفع آب‌های سطحی شهر

وی تصریح کرد: امیدواریم همه مدیران از این آزمون سربلند بیرون بیایند و با آمادگی کامل از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنند.

فرماندار پلدختر با انتقاد از وضعیت کانال‌های دفع آب‌های سطحی شهر، گفت: در بازدیدهای میدانی مشخص شد بسیاری از کانال‌های شهر پلدختر از جمله در کوی شهرداری، مملو از علف‌های هرز بوده و عملیات لایروبی به طور کامل انجام نشده است.

عزیزی، تأکید کرد: شهرداری‌های پلدختر و «سراب حمام» باید بدون فوت وقت نسبت به لایروبی جداول و کانال‌ها اقدام کنند، زیرا در صورت مسدودشدن مسیر رواناب‌ها، خسارت‌های جدی به شهروندان وارد خواهد شد.

وی همچنین بر شانه‌سازی و ساماندهی معابر در مناطق معلم، بیمارستان، کوی بسیجیان، کوی نیکان و محدوده پمپ‌بنزین چاغروند تأکید کرد و خواستار تقسیم‌بندی نیروها و تسریع در اجرای عملیات شد.

رودخانه «کشکان» لایروبی شود

فرماندار پلدختر، لایروبی رودخانه کشکان را مهم‌ترین اولویت مدیریت بحران شهرستان دانست و ادامه داد: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و امور آب، عملیات خاک‌برداری و ساماندهی این رودخانه در حال انجام است و باید این اقدامات به‌صورت اصولی اجرا شود، زیرا به طور مستقیم با جان و مال مردم ارتباط دارد.

عزیزی، خواستار لایروبی کامل کانال‌ها و جداول شهر «سراب حمام» شد تا از بروز آب‌گرفتگی جلوگیری شود.

وی به‌ضرورت احداث پل «دردیا» اشاره کرد و افزود: با رایزنی‌های انجام شده با مدیرکل راهداری لرستان، اعتبار این پروژه در دست پیگیری است و اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که در زمان وقوع سیلاب، مسیر ارتباطی مردم قطع نشود.

فرماندار پلدختر، درباره جاده منتهی به پل «چم مهر» نیز هشدار داد و یادآور شد: این مسیر در معرض تخریب کامل قرار دارد و باید هرچه سریع‌تر با اجرای اقدامات ایمن‌سازی و اصلاح مسیر، از افزایش خسارت‌ها و قطع ارتباط مردم جلوگیری شود.

خطر آب‌گرفتگی برای شهر «سراب حمام»

عزیزی بر تکمیل دیواره‌های حفاظتی و دایک‌های خاکی در مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی فرصت اجرای پروژه‌های سنگین وجود ندارد، بنابراین باید با ایجاد دایک‌های خاکی از ورود آب به مناطق مسکونی جلوگیری شود.

وی روستاهای «خرسدر»، «چم‌مهر» و «چم‌گز» را از نقاط حساس شهرستان عنوان کرد و گفت: تغییر مسیر رودخانه و فرسایش دیواره‌های حفاظتی، این روستاها را در معرض خطر جدی قرار داده و لازم است عملیات ایمن‌سازی و ترمیم آن‌ها فوراً انجام شود.

فرماندار پلدختر به وضعیت سراب «جهانگیر» اشاره کرد و افزود: مسیر آب‌های بالادست در برخی نقاط به دلیل رسوب‌گذاری یا مداخلات کشاورزی مسدود شده است و اگر این مسیرها آزادسازی و لایروبی نشود، شهر «سراب حمام» به‌طورقطع با آب‌گرفتگی مواجه خواهد شد.

آماده‌باش همه دستگاه‌ها

عزیزی، یادآور شد: ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از هرگونه تصرف جدید شد.

وی بر آماده‌باش کامل همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و ادامه داد: بخشداران باید با همکاری دهیاران، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.

فرماندار پلدختر، گفت: تمام ماشین‌آلات و تجهیزات باید رفع نقص شوند، رانندگان موردنیاز تأمین شوند و بانک اطلاعاتی کاملی از امکانات شهرستان در فرمانداری تهیه شود تا در زمان بحران امکان مدیریت سریع و هماهنگ وجود داشته باشد.

عزیزی، اجرای طرح‌های آبخیزداری را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خسارات سیلاب دانست و یادآور شد: منابع طبیعی باید اجرای پروژه‌های آبخیزداری را در مناطق بحرانی شهرستان، به‌ویژه منطقه دردیا، در اولویت قرار دهد تا از خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های آینده جلوگیری شود.

کد مطلب 6948403

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