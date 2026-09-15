به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزیزی عصر امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدختر، اظهار کرد: باتوجه‌به تجربه سیل سال ۱۳۹۸، مردم هرگز نمی‌پذیرند مناطقی که یک‌بار دچار خسارت شده‌اند، بار دیگر به دلیل کم‌کاری دستگاه‌ها آسیب ببینند. ازاین‌رو مسئولیت مدیران در رفع نقاط ضعف و اجرای اقدامات پیشگیرانه دوچندان است.

انتقاد از وضعیت کانال‌های دفع آب‌های سطحی شهر

وی تصریح کرد: امیدواریم همه مدیران از این آزمون سربلند بیرون بیایند و با آمادگی کامل از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنند.

فرماندار پلدختر با انتقاد از وضعیت کانال‌های دفع آب‌های سطحی شهر، گفت: در بازدیدهای میدانی مشخص شد بسیاری از کانال‌های شهر پلدختر از جمله در کوی شهرداری، مملو از علف‌های هرز بوده و عملیات لایروبی به طور کامل انجام نشده است.

عزیزی، تأکید کرد: شهرداری‌های پلدختر و «سراب حمام» باید بدون فوت وقت نسبت به لایروبی جداول و کانال‌ها اقدام کنند، زیرا در صورت مسدودشدن مسیر رواناب‌ها، خسارت‌های جدی به شهروندان وارد خواهد شد.

وی همچنین بر شانه‌سازی و ساماندهی معابر در مناطق معلم، بیمارستان، کوی بسیجیان، کوی نیکان و محدوده پمپ‌بنزین چاغروند تأکید کرد و خواستار تقسیم‌بندی نیروها و تسریع در اجرای عملیات شد.

رودخانه «کشکان» لایروبی شود

فرماندار پلدختر، لایروبی رودخانه کشکان را مهم‌ترین اولویت مدیریت بحران شهرستان دانست و ادامه داد: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و امور آب، عملیات خاک‌برداری و ساماندهی این رودخانه در حال انجام است و باید این اقدامات به‌صورت اصولی اجرا شود، زیرا به طور مستقیم با جان و مال مردم ارتباط دارد.

عزیزی، خواستار لایروبی کامل کانال‌ها و جداول شهر «سراب حمام» شد تا از بروز آب‌گرفتگی جلوگیری شود.

وی به‌ضرورت احداث پل «دردیا» اشاره کرد و افزود: با رایزنی‌های انجام شده با مدیرکل راهداری لرستان، اعتبار این پروژه در دست پیگیری است و اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که در زمان وقوع سیلاب، مسیر ارتباطی مردم قطع نشود.

فرماندار پلدختر، درباره جاده منتهی به پل «چم مهر» نیز هشدار داد و یادآور شد: این مسیر در معرض تخریب کامل قرار دارد و باید هرچه سریع‌تر با اجرای اقدامات ایمن‌سازی و اصلاح مسیر، از افزایش خسارت‌ها و قطع ارتباط مردم جلوگیری شود.

خطر آب‌گرفتگی برای شهر «سراب حمام»

عزیزی بر تکمیل دیواره‌های حفاظتی و دایک‌های خاکی در مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی فرصت اجرای پروژه‌های سنگین وجود ندارد، بنابراین باید با ایجاد دایک‌های خاکی از ورود آب به مناطق مسکونی جلوگیری شود.

وی روستاهای «خرسدر»، «چم‌مهر» و «چم‌گز» را از نقاط حساس شهرستان عنوان کرد و گفت: تغییر مسیر رودخانه و فرسایش دیواره‌های حفاظتی، این روستاها را در معرض خطر جدی قرار داده و لازم است عملیات ایمن‌سازی و ترمیم آن‌ها فوراً انجام شود.

فرماندار پلدختر به وضعیت سراب «جهانگیر» اشاره کرد و افزود: مسیر آب‌های بالادست در برخی نقاط به دلیل رسوب‌گذاری یا مداخلات کشاورزی مسدود شده است و اگر این مسیرها آزادسازی و لایروبی نشود، شهر «سراب حمام» به‌طورقطع با آب‌گرفتگی مواجه خواهد شد.

آماده‌باش همه دستگاه‌ها

عزیزی، یادآور شد: ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از هرگونه تصرف جدید شد.

وی بر آماده‌باش کامل همه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و ادامه داد: بخشداران باید با همکاری دهیاران، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.

فرماندار پلدختر، گفت: تمام ماشین‌آلات و تجهیزات باید رفع نقص شوند، رانندگان موردنیاز تأمین شوند و بانک اطلاعاتی کاملی از امکانات شهرستان در فرمانداری تهیه شود تا در زمان بحران امکان مدیریت سریع و هماهنگ وجود داشته باشد.

عزیزی، اجرای طرح‌های آبخیزداری را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خسارات سیلاب دانست و یادآور شد: منابع طبیعی باید اجرای پروژه‌های آبخیزداری را در مناطق بحرانی شهرستان، به‌ویژه منطقه دردیا، در اولویت قرار دهد تا از خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های آینده جلوگیری شود.