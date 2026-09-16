قدرتالله مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی سازمان جهانی هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور و سازمان مدیریت بحران، پیشبینی میشود پاییز امسال بارشهای بیش از نرمال در کشور داشته باشیم.
وی افزود: اگرچه شدت بارشها در ایران به اندازه برخی مناطق دیگر جهان نخواهد بود، اما با توجه به احتمال افزایش بارندگیهای پاییزی، باید آمادگی لازم برای مواجهه با پیامدهای احتمالی آن در استان وجود داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین با تأکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، بیان کرد: دستگاههای عضو قانون مدیریت بحران وظیفه دارند متناسب با حوزه مسئولیت خود اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند و برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگیها آمادگی داشته باشند.
لایروبی رودخانهها در دستور کار مدیریت بحران
مهدیخانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای لایروبی رودخانههای استان گفت: جلسات لازم با دستگاههای متولی برگزار و دستورات لازم صادر شده است و در تعدادی از رودخانهها نیز عملیات لایروبی توسط شهرداریها انجام شده است.
وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی از رودخانههای لایروبیشده انجام شده، اما در برخی نقاط مشخص شد که عملیات لایروبی بهطور کامل انجام نشده است؛ به همین دلیل هماهنگی مجدد با شهرداریها صورت گرفته تا اقدامات لازم در فرصت باقیمانده تکمیل شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تصریح کرد: با توجه به تجربه سیلابهای سالهای گذشته، همه رودخانههای استان بدون استثنا نیازمند لایروبی هستند و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.
قصور در لایروبی میتواند ترک فعل باشد
مهدیخانی با هشدار نسبت به کوتاهی دستگاههای مسئول گفت: در برخی نقاط، لایروبی زیر پلها و زیرگذرها بهدرستی انجام نشده و ضرورت دارد این اقدامات هرچه سریعتر تکمیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه سهلانگاری صورت گیرد، بر اساس قانون مدیریت بحران و اسناد ابلاغی ذیل این قانون، قصور و کوتاهی دستگاههای مسئول میتواند بهعنوان ترک فعل تلقی شده و از سوی دستگاههای نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد.
پایش روزانه وضعیت بارشها
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین همچنین از هماهنگی مستمر با ادارهکل هواشناسی استان برای رصد وضعیت جوی خبر داد و گفت: مدیریت بحران روزانه چندین نوبت با کارشناسان هواشناسی در ارتباط است و معمولاً پیشبینیهای دقیقتر یک تا دو روز پیش از وقوع بارش ارائه میشود.
مهدیخانی تأکید کرد: با توجه به احتمال بارشهای بیش از نرمال در پاییز امسال، بازدید از رودخانهها و اقدامات مربوط به لایروبی نیز زودتر از موعد معمول در استان آغاز شده است.
نظر شما