به گزارش خبرنگار مهر، نشست نخبگانی با موضوع خون خواهی با حضورحجت‌الاسلام و المسلمین عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور ویژه اساتید نخبگانی و مؤثرین استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری شامگاه سه‌شنبه در نشست نخبگانی «خونخواهی امام شهید» که با حضور معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه خونخواهی شهدا و امام شهید دغدغه و محور برنامه سازمان تبلیغات اسلامی است، اظهار کرد: در این راستا نشست گفتمانی خونخواهی با حضور اساتید و نخبگان استانی برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین باقر مختاری با اشاره به شهادت امام شهیدمان به عنوان مقام رسمی جامعه شیعی به دست دشمن متخاصم، اظهار کرد: پرسش اینجاست که آیا خونخواهی امام شهید و مقابله به مثل از حیث حقوقی و حقوق بین‌الملل جایگاهی دارد یا خیر.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تشییع پیکر امام شهید یکی از جلوه‌های بعثت مردمی بعد از شهادت ایشان بود، ادامه داد: موج خونخواهی با برافراشتن پرچم‌های سرخ شکل گرفت و مردم به صورت خودجوش خواهان انتقام و خونخواهی شدند.

مختاری بیان کرد: پیگیری خط خونخواهی از حیث حقوقی، فقهی، سیاسی و بین‌المللی و نیز موج مردمی این حرکت عظیم بعضاً در بین مسئولان ادامه نیافت و در برخی اظهارنظرها نیز مسئله خونخواهی حواله به بعد شد. در این راستا خونخواهی امام شهید با موضوعاتی همچون ظهور امام زمان (عج) یا نابودی کامل اسرائیل یا نابودی تمدن غرب توسط برخی‌ها مطرح شد.

یادآور می‌شود در این نشست نکات و مطالب ناظر به خونخواهی امام شهید مطرح و اساتید گفتمانی استان به تفاوت میان انتقام و خونخواهی، قصاص عاملان و آمران شهادت امام شهید، بصیرت‌افزایی جامعه، خونخواهی مولفه امنیت ملی، خونخواهی تکلیف الهی و نکاتی از این دست پرداختند.