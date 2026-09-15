به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی شامگاه سه‌شنبه در نشست نخبگانی «خونخواهی امام شهید» که با حضور معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه موضوع خونخواهی نیازمند جهاد تبیین است، اظهار کرد: برخی‌ها معاندانه و برخی نیز جاهلانه با این موضوع برخورد می‌کنند که هر دو به ضرر انقلاب و مغایر با خواست امامان انقلاب خاصه آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه السلام با ذکر اینکه در وهله نخست باید به مبانی و چیستی خونخواهی و چرایی آن پرداخته شود، ادامه داد: همچنین باید مشخص شود که آیا خونخواهی یک مسئله شخصی است یا حاکمیتی؛ خونخواهی در مبانی دینی و عبادی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اصل بر خونخواهی و فرع آن، مسئله انتقام است لذا اگر انتقام را مقدم بدانیم، خونخواهی ممکن است تحت‌الشعاع قرار بگیرد و درواقع انتقام یک امر مقطعی و خونخواهی امری گسترده و وسیع است.

محمدی انتقام مختارگونه و خونخواهی زینب‌گونه ناظر به شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را مورد استناد قرار داد و گفت: خونخواهی حضرت زینب (س) همچنان در پس قرن‌ها استمرار دارد و مبدأ و خاستگاه بسیاری از جنبش‌ها و قیام‌ها و نهضت‌ها از جمله انقلاب اسلامی ایران شده است.

وی با تصریح اینکه هم انتقام و هم خونخواهی شهادت امام شهید مورد توجه است، گفت: باید دقت کنیم و برای دیگران هم تبیین کنیم که دو مقوله انتقام و خونخواهی خلط نشود؛ عموم جامعه خواستار انتقام‌اند اما آنانی که نگاه راهبردی و فرایندی به مسئله دارند، استمرار مسئله خونخواهی را مورد توجه قرار می‌دهند.

محمدی با تأکید بر اینکه قاتلان امام شهید به تعبیر رهبر معظم انقلاب آرزوی مرگ طبیعی‌ را به گور خواهند برد، گفت: انتقام یک مسئله شدنی است اما مستلزم پیش‌زمینه‌ها و یک صبر راهبردی خواهد بود تا زمانش فرا برسد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه السلام با یادآوری اینکه نباید مردم نسبت به مطالبه انتقام زودرس تهییج شوند، بیان کرد: حواسمان باشد برای امام جامعه تعیین تکلیف نکنیم که چرا انتقام نمی‌گیریم.

محمدی خونخواهی را مبتنی بر قوی‌ترین قواعد دینی و یک اصل بازدارنده دانست و اظهار کرد: خونخواهی در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی تعریف مشخصی دارد و البته نباید منحصر به مطالبه یک گروه خاص و منشأ دعوای میدانی تبدیل شود.