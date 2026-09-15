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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

سعیدی: خونخواهی امام شهید تا تحقق کامل حاکمیت دین ادامه دارد

سعیدی: خونخواهی امام شهید تا تحقق کامل حاکمیت دین ادامه دارد

شهرکرد- مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خونخواهی امام شهید تا تحقق حاکمیت دین خدا ادامه دارد، گفت: در این راستا زمینه‌سازی ظهور امام عصر (عج) را باید پیش بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی شامگاه سه‌شنبه در نشست نخبگانی «خونخواهی امام شهید» که با حضور معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی در شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه انتقام امام شهید با کشتن قاتلان و عاملان شهادت ایشان تمام نمی‌شود، اظهار کرد: طبق نص صریح قرآن کریم دشمن از هر جا تعدی کرد باید با او تعدی و مقابله به مثل شود.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امروز سناریوی نیروهای مسلح کشورمان یک به ۱۰ است، ادامه داد: امام شهیدمان خطاب به دشمن می‌فرمودند یکی بزنید ۱۰ تا می‌خورید.

سعیدی با تأکید بر اینکه خون‌خواهی یک جریان مستمر است، گفت: جریان جبهه کفر یک جریان بسیار سخت و مقاوم است لذا قرآن به مؤمنان توصیه می‌کند که در برابر کفار محکم و سخت (أشداء علی الکفار) باشید.

وی با تأکید بر اینکه اگر حتی تمام سردمداران صهیونی و یهود نابود شوند باز هم نبرد تمام نخواهد شد، بیان کرد: جبهه و مقاومت تا آنجا ادامه دارد که به قله برسیم و قله، همان حاکمیت دین خدا است.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری خونخواهی امام شهید تا حاکمیت کامل دین خدا ادامه دارد، افزود: در این راستا زمینه‌سازی ظهور امام عصر (عج) را باید در پیش بگیریم.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان نیز اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در احکام فرماندهان نظامی نسبت به آرایش جنگی و دفاعی توجه دادند و پرسش اینجاست که آیا این آرایش دفاعی را در عرصه فرهنگی و تبلیغی هم شاهدیم یا خیر.

حجت‌پناه ادامه داد: همچنین سازمان تبلیغات اسلامی باید تمهیدی برای آرایش دفاعی در برابر دشمن و در مسئله خونخواهی در پیش گیرد تا باقی مسائل حل شود.

کد مطلب 6948420

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