به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بشیر سراجی شامگاه سه شنبه در اجتماع شبانه مردم فومن با تبریک ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهرستان تأکید کرد و گفت: فومن در طول تاریخ یکی از مراکز مهم و اثرگذار گیلان بوده و امروز نیز می‌تواند در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان و حتی کشور نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی فومن اظهار کرد: روزگاری فومن مرکز سیاسی گیلان بوده و بسیاری از تعاملات و معادلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گیلان از این شهر شکل می‌گرفته است.

کارشناس مسائل مذهبی افزود: علما و شخصیت‌های برجسته‌ای از این خطه برخاسته‌اند که در رأس آنها می‌توان از حضرت آیت‌الله بهجت(ره) یاد کرد؛ همچنین مردم فومن شهدای بزرگی را تقدیم اسلام و ایران کرده‌اند.

ضرورت تقویت مشارکت عمومی در اجتماعات

سراجی با تأکید بر ضرورت جذب حداکثری مردم در اجتماعات گفت: باید شیوه برگزاری تجمعات به سمت حضور گسترده‌تر مردم حرکت کند و می‌توان با الگوبرداری از فرهنگ اربعین، اجتماعات را به شکلی سامان داد که ضمن حفظ شور و نشاط، کمترین مزاحمت را برای مردم و کسبه ایجاد کند.

کارشناس مسائل مذهبی همچنین بر ضرورت شنیدن نقدها و دغدغه‌های جوانان تأکید کرد و گفت: برخی جوانان تحصیل‌کرده ممکن است نسبت به عملکرد ما نقد یا پرسش داشته باشند؛ باید برای دریافت این دیدگاه‌ها سامانه پیامکی یا صندوق دریافت نظرات ایجاد شود تا بتوان به ابهامات و شبهات آنها پاسخ داد.

سراجی افزود: نباید اجازه دهیم جوان تحصیل‌کرده‌ای که ممکن است دلبسته انقلاب باشد، به دلیل نبود زمینه فعالیت از فضای عمومی جامعه فاصله بگیرد.

وی با اشاره به ظرفیت جوانان فومنی گفت: لازم است بانک اطلاعاتی از جوانان تحصیل‌کرده و توانمند شهرستان ایجاد شود تا از ظرفیت آنها در مدیریت امور و پیشرفت فومن استفاده شود.

رفع مشکلات آب و برق مطالبه جدی مردم است

وی با اشاره به برخی مشکلات شهرستان فومن اظهار کرد: در شأن مردم فومن نیست که آب آشامیدنی آلوده بر سر سفره آنها قرار گیرد و این مسئله باید با جدیت دنبال و برطرف شود.

حجت الاسلام سراجی همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی تأکید کرد و گفت: اگر مردم در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنند، باید این همراهی دیده و مشوق‌هایی برای آن در نظر گرفته شود؛ این تجربه می‌تواند در سطح کشور نیز قابل استفاده باشد.

کارشناس مسائل مذهبی با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول به مسائل اقتصادی گفت: فرمانداری، تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی باید در موضوعاتی مانند گران‌فروشی و کم‌فروشی حضور مؤثرتری داشته باشند تا امید مردم و جوانان افزایش پیدا کند.

وی همچنین وضعیت ورودی شهر فومن را نامناسب دانست و گفت: ورودی فومن نیازمند ساماندهی جدی است و وضعیت موجود در شأن این شهر تاریخی و فرهنگی و نام بزرگان این خطه از جمله آیت‌الله بهجت(ره) نیست.

ضرورت تقویت فعالیت‌های جهادی

سراجی با اشاره به ظرفیت سپاه و گروه‌های جهادی شهرستان فومن اظهار کرد: سپاه و نیروهای جهادی فومن همانند گذشته می‌توانند در عرصه مواسات و حمایت از اقشار مختلف جامعه نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به تحولات و جنگ اخیر گفت: نباید وقوع جنگ را تنها به یک تصمیم، یک جریان سیاسی یا یک موضوع خاص نسبت داد، بلکه باید ریشه‌های آن را در تقابل گسترده‌تر میان جریان‌های مختلف و تلاش برای حفظ استقلال و هویت کشور بررسی کرد.

کارشناس مسائل مذهبی افزود: مسلمانان و به‌ویژه شیعیان بنا بر آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) آغازگر جنگ نبوده‌اند و همواره تلاش شده است با تذکر، نصیحت و گفتگو از جنگ جلوگیری شود، اما در برابر تعدی و عبور از خطوط قرمز، دفاع قاطع صورت گرفته است.

سراجی با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف گفت: صنعت هسته‌ای، توان موشکی و پهپادی و ظرفیت‌های منطقه‌ای کشور از موضوعاتی است که نمی‌توان به سادگی از آنها عبور کرد.

وی ادامه داد: تجربه کشورهایی مانند لیبی نشان داد که کنار گذاشتن توانمندی‌های دفاعی نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت یک کشور باشد.