به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی فعالان صنعت اب و برق استان گلستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی اظهار کرد: در شرایطی که تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های بزرگ از محل اعتبارات عمومی دولت با محدودیت‌هایی مواجه است، استفاده از ظرفیت بانک توسعه اسلامی و سایر ابزارهای تأمین مالی می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های زیربنایی را هموار کند.

وی افزود: بانک توسعه اسلامی در حوزه‌هایی مانند آب، انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت، فناوری و مقابله با آثار تغییر اقلیم فعالیت دارد و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت اسلامی و تسهیلات این بانک می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع مالی پروژه‌ها کمک کند.

حیدریان با اشاره به تجربه گلستان در استفاده از این ظرفیت‌ها گفت: استان در حوزه مدیریت و کنترل سیلاب و همچنین افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از این منابع استفاده کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان ادامه داد: یکی از نمونه‌های این همکاری، تأمین حدود ۹۲.۲ میلیون یورو تسهیلات در سال ۱۳۹۸ برای اجرای پروژه‌های مرتبط با بخش آب بود که با توجه به شرایط ناشی از شیوع کرونا و برخی محدودیت‌های ارتباطی، روند استفاده از این تسهیلات با چالش‌هایی مواجه شد.

وی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری مذاکرات و نشست‌های تخصصی، تمدید ۳۰ ماهه این تسهیلات فراهم شد و در ادامه نیز پیشنهاد استفاده از ۵۰ میلیون یورو دیگر از ظرفیت‌های مالی بانک توسعه اسلامی مطرح شده است.

حیدریان درباره ویژگی این تسهیلات نیز گفت: این منابع با نرخ سود حدود دو درصد در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گیرد و می‌تواند فرصت مناسبی برای اجرای طرح‌های زیربنایی فراهم کند.

پیگیری منابع برای شیرین‌سازی آب دریای خزر

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان یکی از خبرهای مهم برای بخش آب استان را تأمین منابع طرح شیرین‌سازی آب دریای خزر عنوان کرد و گفت: در نشست اخیر با وزیر نیرو، موضوع تأمین منابع مالی این طرح از محل مطالبات بین شرکت مبنا و مجموعه توانیر مطرح و دستورات لازم برای اختصاص منابع به شرکت آب منطقه‌ای گلستان صادر شد.

وی افزود: رقم مورد پیگیری برای این طرح حدود چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و با تحقق آن، گلستان می‌تواند تجربه جدیدی را در زمینه شیرین‌سازی آب دریای خزر در استان‌های شمالی کشور دنبال کند.

حیدریان همچنین از پیگیری یک بسته جدید برای تأمین آب خبر داد و اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده تاکنون عمدتاً در حوزه مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و کنترل سیلاب بوده، اما در بسته جدید، موضوع تأمین آب از منابع شور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: مذاکراتی در این زمینه با بانک مربوطه و بخش آب این مجموعه انجام شده و در نشست‌های مجازی نیز موافقت اولیه برای بررسی این طرح‌ها اعلام شده است.

تأمین آب با اتکا به منابع جدید مالی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به طولانی بودن روند اجرای پروژه‌های بزرگ آبی از محل اعتبارات عمومی گفت: اجرای یک سد و شبکه آبیاری با اتکا به منابع عمومی دولت ممکن است سال‌ها زمان ببرد و محدودیت منابع، روند تکمیل پروژه‌ها را طولانی کند؛ بنابراین استفاده از تسهیلات مالی خارجی می‌تواند به تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی استان کمک کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶ هزار هکتار شبکه آبیاری در استان احداث شده و پروژه‌هایی نیز آماده بهره‌برداری است که امیدواریم در سفر آینده وزیر نیرو به گلستان شاهد افتتاح آنها باشیم.

حیدریان افزود: در حوزه کنترل سیلاب نیز پروژه‌های مهمی در استان اجرا شده و استفاده از منابع مالی جدید می‌تواند امکان توسعه این طرح‌ها را فراهم کند.

افزایش راندمان آبیاری تا ۸۵ درصد

وی با اشاره به اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی در گلستان گفت: در شرایطی که راندمان آبیاری در بسیاری از شبکه‌های سنتی پایین است، با اجرای طرح‌های جدید و احداث شبکه‌های مدرن، راندمان آبیاری در برخی شبکه‌های استان به حدود ۸۵ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان خاطرنشان کرد: این ظرفیت علاوه بر کاهش هدررفت آب، امکان استفاده مؤثرتر از منابع موجود برای بخش کشاورزی را فراهم می‌کند و می‌تواند همزمان در مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری تولید نقش داشته باشد.

حیدریان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه‌های بزرگ پرورش ماهی در استان در حال احداث است و از مجموع ۳۵۳ استخر پیش‌بینی‌شده، تاکنون حدود ۷۰ استخر آماده شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم فاز نخست این مجموعه تا پایان آذرماه به بهره‌برداری برسد و از ظرفیت منابع آبی ایجادشده علاوه بر آبزی‌پروری، در حوزه کشاورزی و مدیریت آب نیز استفاده شود.

حیدریان ابراز امیدواری کرد: در نشست پیش‌روی مسئولان حوزه آب در آنکارا، زمینه برای آغاز پروژه‌های جدید فراهم شود و گلستان بتواند از ظرفیت‌های مالی بین‌المللی برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های آبی استان بهره بیشتری ببرد.