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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

۵ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان قلعه‌گنج پر و مسلوب‌المنفعه شد

۵ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان قلعه‌گنج پر و مسلوب‌المنفعه شد

کرمان- مدیریت منابع آب شهرستان قلعه‌گنج در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تعداد ۵ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان را پر و مسلوب‌المنفعه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت منابع آب شهرستان قلعه‌گنج در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، ۵ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پر و مسلوب‌المنفعه کرد.

این عملیات با هدف جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، اجرای ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت از منابع آب و صیانت از حقوق عمومی انجام شد.

مدیریت منابع آب شهرستان قلعه‌گنج با شناسایی و پیگیری وضعیت چاه‌های غیرمجاز و در چارچوب قوانین و مقررات، اقدامات لازم را برای جلوگیری از ادامه برداشت‌های غیرقانونی انجام می‌دهد.

برخورد با چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از بهره‌برداری بدون مجوز، یکی از اقدامات مهم در حفاظت از منابع آب زیرزمینی به شمار می‌رود و عملیات شناسایی، پیگیری و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز در شهرستان قلعه‌گنج با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6948429

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