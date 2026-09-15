وزش بادهای شدید در استان سمنان؛ دامغان و بسطام رکورد زدند

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد های شدید در ۲۴ ساعت منتهی به سه شنبه در اقصی نقاط استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در دامغان و بسطام به رکورد عجیب ۸۳ کیلومتر بر ساعت رسید، افزود: این بیشترین میزان وزش باد در سراسر استان سمنان بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در سمنان ۴۳، شاهرود ۵۴، گرمسار ۴۷، بیارجمند ۵۴ و آرادان ۴۷ کیلومتر برساعت بوده است.

مصطفوی همچنین افزود: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در ایوانکی ۴۰، میامی ۴۷، رضوان و شهمیرزاد ۵۰، حسینان ۶۸، کوهان ۳۶، مجن ۵۸ و مهدیشهر ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد در امیریه ۵۴، سرخه ۵۰، فرومد ۱۴، قلعه نوخرفان ۲۹، کلاته خیج ۴۳، فولاد محله ۶۸، پرور ۵۰، آهوان ۲۵ و افتر ۵۴ کیلومتر بر ساعت بوده است همچنین باید تاکید کرد که امروز نیز شاهد تداوم وزش باد در استان خواهیم بود.