  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

وزش بادهای شدید در استان سمنان؛ دامغان و بسطام رکورد زدند

وزش بادهای شدید در استان سمنان؛ دامغان و بسطام رکورد زدند

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از وزش باد های شدید در نقاط مختلف این استان به خصوص دامغان و میامی خبر داد.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد های شدید در ۲۴ ساعت منتهی به سه شنبه در اقصی نقاط استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در دامغان و بسطام به رکورد عجیب ۸۳ کیلومتر بر ساعت رسید، افزود: این بیشترین میزان وزش باد در سراسر استان سمنان بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: سرعت وزش باد در ۲۴ ساعت اخیر در سمنان ۴۳، شاهرود ۵۴، گرمسار ۴۷، بیارجمند ۵۴ و آرادان ۴۷ کیلومتر برساعت بوده است.

مصطفوی همچنین افزود: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در ایوانکی ۴۰، میامی ۴۷، رضوان و شهمیرزاد ۵۰، حسینان ۶۸، کوهان ۳۶، مجن ۵۸ و مهدیشهر ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد در امیریه ۵۴، سرخه ۵۰، فرومد ۱۴، قلعه نوخرفان ۲۹، کلاته خیج ۴۳، فولاد محله ۶۸، پرور ۵۰، آهوان ۲۵ و افتر ۵۴ کیلومتر بر ساعت بوده است همچنین باید تاکید کرد که امروز نیز شاهد تداوم وزش باد در استان خواهیم بود.

کد مطلب 6948431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه