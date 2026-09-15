به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدختر عصر سهشنبه با محوریت آمادهباش دستگاههای متولی برای مقابله با سیلابهای احتمالی در فصل پاییز تشکیل جلسه داد.
اجرای ۲ کانال هدایت و دفع آبهای سطحی در شهر «سراب حمام»
پیام کاییدی شهردار «سراب حمام» در این جلسه با اشاره به برنامهریزیهای شهرداری برای کاهش خطر آبگرفتگی در زمان بارندگی، اظهار کرد: مدیریت اصولی آبهای سطحی از مهمترین محورهای اقدامات عمرانی شهرداری بوده و بر همین اساس، شناسایی نقاط بحرانی و مسیرهای ورود رواناب به محدوده شهری در اولویت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پس از انجام مطالعات میدانی، اجرای دو کانال هدایت و دفع آبهای سطحی در دستور کار قرار گرفت، افزود: یکی از این کانالها به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی کانال دوم نیز با سرعت در حال انجام است تا ظرفیت انتقال رواناب در نقاط حساس شهر افزایش یابد.
سراب حمام هدف از اجرای این پروژهها را کاهش خطر آبگرفتگی، حفاظت از زیرساختهای شهری و افزایش ایمنی شهروندان در هنگام بارشهای شدید عنوان کرد.
کاییدی با اشاره به ارتقای توان لجستیکی شهرداری، گفت: در راستای افزایش آمادگی برای مدیریت شرایط بحرانی، ماشینآلات موردنیاز از جمله بیل مکانیکی، کامیون کمپرسی و سایر تجهیزات تخصصی تأمین شده است.
وی ادامه داد: این تجهیزات در طول سال در پروژههای عمرانی مورداستفاده قرار میگیرند، اما در زمان وقوع بارندگیهای شدید نیز امکان واکنش سریع و اجرای عملیات اضطراری را برای شهرداری فراهم میکنند.
شهردار سراب حمام، گفت: همزمان با صدور پیشبینیهای هواشناسی، نیروهای شهرداری در حالت آمادهباش قرار میگیرند و تیمهای عملیاتی آمادگی دارند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع آبگرفتگی، بازگشایی مسیرهای انتقال آب و مدیریت شرایط اقدام کنند.
لزوم لایروبی کانالهای موجود در اراضی کشاورزی
کاییدی در بخش دیگری از سخنان خود، منشأ بخش قابلتوجهی از آبگرفتگیهای شهری را روانابهای ورودی از اراضی کشاورزی پیرامون شهر دانست و اظهار کرد: بخش زیادی از آبهای سطحی پس از بارندگی از اراضی کشاورزی به سمت محدوده شهری هدایت میشود و در صورت ساماندهینشدن مسیرهای انتقال آب در خارج از شهر، فشار قابلتوجهی به شبکه هدایت آبهای سطحی داخل شهر وارد خواهد شد.
وی افزود: هرچند شهرداری ظرفیت کانالهای داخل شهر را افزایش داده و پروژههای جدیدی را اجرا کرده است، اما این اقدامات بهتنهایی پاسخگوی حجم روانابهای ورودی نخواهد بود.
شهردار سراب حمام با تأکید بر لزوم همکاری میان دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: لایروبی کانالهای موجود در اراضی کشاورزی، احداث مسیرهای جدید انتقال آب و هدایت اصولی روانابها پیش از ورود به محدوده شهری، اقدامی ضروری است که باید از سوی جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول دنبال شود.
کاییدی، تصریح کرد: شهرداری در چارچوب وظایف قانونی خود، تمامی ظرفیتهای موجود را برای حفاظت از شهر و کاهش آبگرفتگی به کار گرفته و همچنان آماده اجرای اقدامات تکمیلی است، اما مدیریت پایدار آبهای سطحی تنها با اجرای پروژههای داخل شهر محقق نمیشود.
وی تأکید کرد: اگر مسیرهای انتقال آب در خارج از محدوده شهر ساماندهی نشود، بخش قابلتوجهی از روانابها وارد معابر شهری خواهد شد؛ ازاینرو، حل ریشهای این مسئله نیازمند برنامهریزی مشترک و اقدام هماهنگ همه دستگاههای متولی است.
آمادهباش ۱۲ اکیپ عملیاتی شرکت برق
عباس دانژه، مدیر توزیع برق پلدختر نیز در این جلسه، اظهار کرد: ۱۲ اکیپ عملیاتی متشکل از ۳۵ نیروی متخصص شامل سیمبان، تکنسین و کارشناس، برای واکنش سریع به هرگونه حادثه احتمالی در شبکه برق، در حالت آمادهباش کامل هستند.
وی افزود: این اکیپها در مناطق پلدختر، معمولان، پاعلم و قلعهنصیر مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه اختلال یا خاموشی ناشی از بارشها، در کوتاهترین زمان ممکن عملیات رفع نقص و بازسازی شبکه را انجام دهند.
مدیر توزیع برق پلدختر با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای مدیریت شرایط بحرانی، گفت: ستاد بحران در مدیریت توزیع برق شهرستان تشکیل شده و انبار بحران نیز برای تأمین تجهیزات موردنیاز فعال شده است.
دانژه ادامه داد: تمامی اکیپهای عملیاتی برای انجام مأموریتهای احتمالی آماده هستند و هماهنگیهای لازم با سایر دستگاههای عضو مدیریت بحران شهرستان نیز انجام شده است. همچنین خودروهای بالابر و جرثقیل پس از انجام تعمیرات و سرویسهای لازم، آماده اعزام و خدمترسانی هستند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا اختلال در شبکه برق، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ واحد اتفاقات و عملیات شرکت توزیع برق گزارش کنند.
مدیر توزیع برق پلدختر، تأکید کرد: نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به مشترکان در سراسر شهرستان هستند.
آمادهباش ۱۸ تیم امدادی
جهانگیر اکبری رئیس هلالاحمر پلدختر نیز در این جلسه، اظهار کرد: ۱۸ تیم امدادی تخصصی متشکل از برادران و خواهران امدادگر ساماندهی شدهاند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، خدمات امدادی را با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه دهند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای اسکان آسیبدیدگان احتمالی، افزود: سهنقطه از شهر بهعنوان محلهای اسکان اضطراری تعیین و برای ایجاد اردوگاه اسکان حادثهدیدگان طراحی شده است. همچنین پایگاههای امداد و نجات تنگ فنی و خرمزال در آمادهباش کامل قرار دارند و اقلام امدادی موردنیاز برای اسکان اضطراری نیز در این پایگاهها دپو شده است.
رئیس هلالاحمر پلدختر، برگزاری مانورهای آموزشی و عملیاتی را از دیگر برنامههای هلالاحمر برشمرد و گفت: این مانورها باهدف ارتقای آمادگی تیمهای امدادی، بهویژه برای مقابله با سیلاب، بهصورت مستمر برگزار میشود.
اکبری با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آبگرفتگی اظهار داشت: شهرداریهای پلدختر، معمولان و سراب حمام باید نسبت به لایروبی کانالهای دفع آبهای سطحی در محدوده شهری اقدام کنند و بخشداریها نیز این موضوع را در روستاها با جدیت پیگیری کنند تا در صورت بارندگی، مشکلی ایجاد نشود.
وی همچنین خواستار اطلاعرسانی مناسب از سوی امور عشایر برای جلوگیری از اتراق عشایر در مناطق پرخطر شد و افزود: تمامی دستگاههای مرتبط باید تجهیزات و امکانات خود را بررسی کرده و در صورت وجود کمبود، در فرصت باقیمانده نسبت به تأمین آن اقدام کنند.
رئیس هلالاحمر پلدختر با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی، تصریح کرد: در صورت تحقق پیشبینیهای بارندگی، کوی شهرداری یکی از کانونهای بحران خواهد بود؛ ازاینرو ساماندهی کانالهای پشت این منطقه باید در اولویت قرار گیرد.
اکبری بر ضرورت تجهیز شهرداریهای پلدختر و معمولان به دستگاههای کفکش و لجنکش تأکید کرد و گفت: تأمین این تجهیزات نقش مهمی در مدیریت آبگرفتگیها و کاهش خسارات احتمالی خواهد داشت.
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