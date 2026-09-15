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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

۱۹۹ شب ایستادگی و حضور مردم شهرستان مرزی تربت جام در خیابان

۱۹۹ شب ایستادگی و حضور مردم شهرستان مرزی تربت جام در خیابان

تربت جام- در این فیلم تصاویری از ۱۹۹ شب ایستادگی و حضور مردم شهرستان مرزی تربت جام در خیابان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6948452

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