https://mehrnews.com/x3d4Z9 ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6948452 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ ۱۹۹ شب ایستادگی و حضور مردم شهرستان مرزی تربت جام در خیابان تربت جام- در این فیلم تصاویری از ۱۹۹ شب ایستادگی و حضور مردم شهرستان مرزی تربت جام در خیابان را مشاهده می کنید. دریافت 26 MB کد مطلب 6948452 کپی شد مطالب مرتبط ۱۹۹ شب از خونخواهی مشهدیها؛ داغی که سرد نمیشود امنیت و انسجام ملی در سایه حضور ۲۰۰ شب حضور مردم شب ۱۹۷؛ مشهدی ها باز هم حماسه آفریدند حضور نماینده مردم مشهد در دویستمین شب ایستادگی یاد امام و شهدا مهمان شب ۱۹۶ مردم شهرستان مرزی تربت جام حضور زنان و مردان مجاهد کاشمری در شب ۲۰۰ تجمعات خیابانی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید تربت جام
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