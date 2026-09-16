امنیت و انسجام ملی در سایه حضور ۲۰۰ شب حضور مردم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- عاطفه وفائیان: شب‌های ایران اسلامی، ۲۰۰ شب است که رنگ و بوی کربلا گرفته است، دویست شب است که مردم، مشق ایستادگی می‌کنند و سنگ‌فرش میادین، شاهد رد پای کسانی است که آمده‌اند تا ثابت کنند عهد ما با ولایت، فراتر از زمان و مکان، در جان‌مان گره خورده است.

۱۱۵ نقطه از مشهد مقدس، این روزها در تپش تپنده‌ دل‌هایی سرشار از غیرت دینی می‌تپد.

دویست شب گذشت؛ نه از سر عادت، که از سر آگاهی و دلدادگی. اینجا هر شب، قصه‌ تازه‌ای از وحدت ملی در حال نگارش است.

در میانه‌ این حضور مخلصانه، جوانه‌هایی سر برآورده‌اند که حاج‌قاسم‌وار می‌اندیشند. دخترانی که فارغ از ظاهر و پوشش، زیر بیرق امام حسین (ع) گرد آمده‌اند تا ثابت کنند «مشهد مهربان» نه یک شعار، که در لابلای گره‌گشایی از زندانیان و در نذر هدایای شهدایی، حقیقتی جاری است؛ حقیقتی که معجزه می‌کند و قلب‌ها را با سیره شهیدان پیوند می‌زند.

اجتماعات شبانه مردم در ۱۱۵ نقطه مشهد منشأ امنیت و انسجام ملی است

سید حسن حسینی، فرماندار مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن شب دویستم از میدان‌داری و حضور پرشور مردم مشهد در صحنه اظهار کرد: در حال حاضر در ۱۱۵ نقطه از شهر مشهد جایگاه‌هایی برای برگزاری اجتماعات مردمی در شب‌ها دایر است. این حرکت ارزشمند که از همان لحظات نخست شهادت رهبر شهید آغاز شد، تأثیر بی‌نظیری در برقراری امنیت و آرامش شهرها به‌ویژه مشهد مقدس داشته است.

فرماندار مشهد با قدردانی از اهتمام، وقت‌گذاری و هزینه‌ای که مردم به‌صورت خودجوش برای برپایی این تجمعات اختصاص می‌دهند، افزود: حضور در این برنامه‌ها و همراهی با مردم وظیفه همه ماست؛ اما در کنار این شور و دلدادگی، انتظار می‌رود این محافل به پایگاهی مستحکم برای تقویت وحدت و انسجام ملی در میان تمام آحاد جامعه تبدیل شوند. این اجتماعات کاملاً منشأ خیر، برکت، انسجام و امنیت هستند؛ با این حال مراقبت از این فضاها ضروری است.

وی با اشاره به گذشت ۲۰۰ شب از این تجمعات، بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق در ابعاد مختلف تأکید کرد و گفت: باید وضعیت به‌گونه‌ای مدیریت شود که تردد روزمره مردم با اختلال روبه‌رو نشده و مزاحمت برای همسایگان به حداقل ممکن برسد. در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی با شورای هماهنگی ترافیک شهرستان انجام شده است تا در معابری که سرعت خودروها بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت است، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود تا آسیبی به شهروندانی که برای حفظ امنیت شهر در خیابان‌ها حضور می‌یابند، وارد نشود.

حسینی با اشاره به تداوم این تجمعات با آغاز سال تحصیلی و فصل پاییز خاطرنشان کرد: این اجتماعات مورد تأیید رهبر معظم انقلاب است و تا زمانی که تدبیر و دستوری از سوی معظم‌له ابلاغ نشود، ادامه خواهد داشت؛ لذا وظیفه داریم با تمام توان از این حرکت مردمی پشتیبانی کرده و هم‌زمان در حوزه‌های ترافیکی و انتظامی، انضباط و مراقبت بیشتری اعمال کنیم. وظیفه امروز ما پشتیبانی همه‌جانبه از نیروها و افسران کشور در هر دو عرصه نبرد نظامی و میدان دیپلماسی است. تصمیماتی که در رأس نظام اتخاذ می‌شود، برآمده از مشورت، تدبیر و هدایت رهبر معظم انقلاب است و با حرکت حول محور ولایت می‌توان در تمام میدان‌ها به پیروزی رسید.

فرماندار مشهد با اشاره به مشاهدات و خاطرات خود از سرکشی شبانه به محلات مختلف مشهد گفت: حضور در جمع پرشور مردم در این شب‌ها همواره سرشار از حظ و معنویت است؛ اجرای سرودهای حماسی توسط نوجوانان در محلات و همچنین همدلی‌های مردمی در رفع نیازهای یکدیگر، صحنه‌های ماندگار و ارزشمندی را رقم زده که نشان‌دهنده عشق و غیرت مردم برای سربلندی و عزت ایران اسلامی است.

حضور ۲۰۰ شبه مردم در میادین مصداق عینی جهاد اکبر است

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرا رسیدن دویستمین شب از تجمعات مردمی و گذشت قریب به هفت ماه از این حضور میدانی اظهار کرد: استقامت و پایمردی مردم پس از گذشت نزدیک به هفت ماه از تجمعات خیابانی حقیقتاً ستودنی و کم‌نظیر است. در دوران هشت سال دفاع مقدس، جهاد اصغر مبارزه مسلحانه در خاکریزهای جنوب و غرب کشور بود و جهاد اکبر در استقامت، صبوری و پشتیبانی مردم در شهرها، روستاها و قرارگاه‌های تاکتیکی تجلی پیدا می‌کرد؛ امروز نیز حضور مداوم مردم در میادین مصداق عینی جهاد اکبر و ایستادگی رزمندگان در پای لانچرها جهاد اصغر است که طبق آموزه‌های دینی، جهاد اکبر بر جهاد اصغر مقدم و افضل شمرده می‌شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم با حضور در خیابان‌ها عملاً در حال تمرین جهاد اکبر هستند، افزود: این حرکت ارزشمند نه‌تنها از نگاه دینی بلکه از منظر تمام کسانی که دغدغه وطن‌دوستی و حفظ خاک و سرزمین را دارند، شایسته تقدیر و احترام است. به تعبیر صریح قرآن کریم «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا»، گفتن پایبندی به انقلاب، نظام، رهبری و کار برای خدا یک بخش ماجراست، اما استقامت ورزیدن و ایستادگی پای این عهد بسیار مهم‌تر است؛ هرکس در وسط میدان بماند، میدان را خالی نکند و استقامت بورزد، مشمول «تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ» و بشارت‌های الهی بهشت خواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم در طول این قریب به هفت ماه نه‌تنها ذره‌ای احساس خستگی نکرده‌اند، بلکه روزبه‌روز محکم‌تر و مصمم‌تر در صحنه حاضر شده‌اند؛ از این رو ضرورت دارد که دولتمردان و ارکان حاکمیت نیز به این حضور مخلصانه و استقامت بی‌نظیر بیش از پیش بها داده و آن را مورد توجه جدی قرار دهند.

نیک‌بین در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون مطالبه اصلی مردم در این تجمعات شبانه خاطرنشان کرد: پیام روشن مردم این است که ما با آمریکا پدرکشتگی داریم و تا انتقام نگیریم ساکت نخواهیم شد و خیابان‌ها را ترک نمی‌کنیم. مردم با فرمان امام و ولیّ خود به وسط خیابان آمده‌اند و تنها به فرمان ایشان نیز میدان را ترک خواهند کرد؛ امروز رهبر معظم انقلاب از مردم خواسته‌اند در وسط میدان بمانند و مبارزه کنند، بنابراین هیچ فرد یا مسئولی در هیچ سطحی حق ندارد و نمی‌تواند به مردم برای ترک میدان امر و نهی کند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حضور مردم در صحنه تا زمان صدور دستور از سوی رهبر معظم انقلاب ادامه خواهد داشت و هرچند ممکن است این تجمعات در طول زمان با شدت و ضعف‌هایی همراه باشد، اما اصل ایستادگی مردم در وسط میدان تا تحقق کامل آرمان‌ها پابرجا خواهد ماند.

آزادسازی زندانیان؛ خلق حماسه دختران حاج قاسم در میدان فجر مشهد

زهرا زارعی، از فعالان فرهنگی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات این غرفه و حضور مستمر در میدان فجر اظهار کرد: فعالیت ما از یک زمین خالی و یک داربست ساده در میدان فجر آغاز شد. هدف اصلی ما در این غرفه، ایجاد وحدت زیر بیرق امام حسین(ع) و معرفی شهید حاج قاسم سلیمانی به دختران، فارغ از نوع پوشش آن‌ها بود.

این فعال فرهنگی با اشاره به اقدامات اجتماعی این گروه تصریح کرد: یکی از ثمرات فعالیت‌های ما، پویش «مشهد مهربان» بود که در ماه اسفند کلید خورد. در این پویش با همکاری کسبه، مردم، شهرداری منطقه ۳ و ستاد دیه، موفق شدیم زمینه آزادسازی دو زندانی جرایم غیرعمد را از محله خودمان فراهم کنیم. همچنین با همکاری کلانتری طبرسی شمالی، دوره‌های مشاوره، همیار پلیس و آموزش‌های همگانی آسیب‌های اجتماعی را در تجمعات برای دختران برگزار کردیم که با استقبال بی‌نظیر آن‌ها همراه بود.

وی گفت: ما همواره در میدان بودیم. در شب چهارشنبه‌سوری که دشمن فراخوان اغتشاش داده بود، با ساخت «بُت نمادین شیاطین» و آتش زدن آن توسط مردم و دختران غرفه، این توطئه را به فرصتی برای نمایش اقتدار تبدیل کردیم. همچنین در شب‌های احیا، مراسم قرآن‌به‌سر را در کنار موتورهای سوخته شهدا و با حضور دخترانی که کفن پوشیده بودند، برگزار کردیم. مراسم سال تحویل نیز با سفره هفت‌سین شهدایی و افطاری ساده در همین غرفه برپا شد. همچنین تولد شهید حمیدرضا یوسفی‌نژاد ۴۲ ساله را که شهید منطقه فجر بود را برگزار کردیم.

این فعال فرهنگی منطقه ۳در ادامه به برنامه‌های تبیینی اشاره کرد و افزود: یکی از بخش‌های جذاب غرفه، روایتگری داستان موتورهای سوخته شهدا توسط مربیان متخصص بود که تأثیر عمیقی بر ذهن مخاطبان داشت. همچنین با کمک خیرین، هدایای شهدایی شامل روسری تهیه کردیم که اهدای آن‌ها به دختران کم‌حجاب، موجب شد بسیاری از آن‌ها از آن پس با حجاب در برنامه‌ها حاضر شوند؛ این اتفاق از نظر ما یک معجزه فرهنگی بود.

وی با تأکید بر تداوم برنامه‌ها همزمان با بازگشایی مدارس گفت: برای نیمه دوم سال نیز کارگروه‌های ورزشی و گروه‌های سرود را تشکیل داده‌ایم. اجرای سرود «هم‌پیمان»، بخشی از فعالیت‌های هنری ماست. علاوه بر این، پویش «دلنوشته‌های شهدایی» در فضای مجازی شکل گرفته که دختران با انتخاب «رفیق شهید» خود، پیوند عمیقی با سیره شهدا برقرار کرده‌اند. ما همچنان با قدرت و ایستادگی، تا آخرین نفس در میدان حضور خواهیم داشت.