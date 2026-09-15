به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در حاشیه دومین مانور سراسری کنترل واحدهای عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی و نظارت‌های قرنطینه‌ای، اظهار داشت: این مانور به‌عنوان یک رویداد فصلی، سالانه چهار مرتبه در سراسر کشور و به‌تبع آن در استان لرستان باهدف پایش دقیق وضعیت عرضه سموم کشاورزی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹۷ داروخانه گیاه‌پزشکی در سطح استان، تصریح کرد: باتوجه‌به نقش مستقیم آفت‌کش‌ها در چرخه تولید و سلامت محصولات، نظارت بر این واحدها از اولویت‌های اصلی ما است. هدف ما از اجرای این مانورها، اطمینان‌بخشی به کشاورزان و بهره‌برداران عزیز است تا با خیالی آسوده، سموم موردنیاز خود را تهیه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تیم‌های بازرسی این سازمان نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای را بر عملکرد داروخانه‌های گیاه‌پزشکی اعمال می‌کنند تا از عرضه سموم ممنوعه و یا تاریخ‌گذشته جلوگیری شود. همچنین کیفیت و میزان مواد مؤثره سموم عرضه شده، موردتأیید کارشناسان ما قرار می‌گیرد.

صیادی با تأکید بر اینکه این نظارت‌ها محدود به یک شهرستان نبوده و در تمامی نقاط استان جریان دارد، تصریح کرد: ما از «صفر تا صد» فرایند عرضه سموم بر عملکرد این واحدها نظارت داریم و کشاورزان عزیز اطمینان داشته باشند سمی که از مراکز مجاز تهیه می‌کنند، از استانداردهای لازم برخوردار بوده و تأثیر مثبتی بر بهبود تولیدات کشاورزی استان خواهد داشت.