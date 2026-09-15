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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹

فعالیت ۱۹۷ داروخانه گیاه‌پزشکی در لرستان

فعالیت ۱۹۷ داروخانه گیاه‌پزشکی در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از فعالیت ۱۹۷ داروخانه گیاه‌پزشکی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در حاشیه دومین مانور سراسری کنترل واحدهای عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی و نظارت‌های قرنطینه‌ای، اظهار داشت: این مانور به‌عنوان یک رویداد فصلی، سالانه چهار مرتبه در سراسر کشور و به‌تبع آن در استان لرستان باهدف پایش دقیق وضعیت عرضه سموم کشاورزی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹۷ داروخانه گیاه‌پزشکی در سطح استان، تصریح کرد: باتوجه‌به نقش مستقیم آفت‌کش‌ها در چرخه تولید و سلامت محصولات، نظارت بر این واحدها از اولویت‌های اصلی ما است. هدف ما از اجرای این مانورها، اطمینان‌بخشی به کشاورزان و بهره‌برداران عزیز است تا با خیالی آسوده، سموم موردنیاز خود را تهیه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تیم‌های بازرسی این سازمان نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای را بر عملکرد داروخانه‌های گیاه‌پزشکی اعمال می‌کنند تا از عرضه سموم ممنوعه و یا تاریخ‌گذشته جلوگیری شود. همچنین کیفیت و میزان مواد مؤثره سموم عرضه شده، موردتأیید کارشناسان ما قرار می‌گیرد.

صیادی با تأکید بر اینکه این نظارت‌ها محدود به یک شهرستان نبوده و در تمامی نقاط استان جریان دارد، تصریح کرد: ما از «صفر تا صد» فرایند عرضه سموم بر عملکرد این واحدها نظارت داریم و کشاورزان عزیز اطمینان داشته باشند سمی که از مراکز مجاز تهیه می‌کنند، از استانداردهای لازم برخوردار بوده و تأثیر مثبتی بر بهبود تولیدات کشاورزی استان خواهد داشت.

کد مطلب 6948467

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