۵۰ درصد اعتبار بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأمین منابع مالی و تسریع در روند اجرای پروژه بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند، تفاهمنامهای میان علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی و رضا رجبزاده، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه، ۲۱ قطعه زمین به ارزش یکهزار و ۵۸۰ میلیارد ریال، بهعنوان قدرالسهم شرکت عمران شهر جدید پرند در تأمین اعتبار پروژه، به سازمان مجری واگذار شد.
این واگذاری در راستای تأمین قدرالسهم شرکت عمران شهر جدید پرند و تأمین ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند انجام شده است.
علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، در این نشست با تأکید بر ضرورت تأمین بهموقع منابع مالی پروژه اظهار کرد: اعتبارات مورد نیاز بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند به مراتب بیشتر از میزان اعتباری است که از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میشود و برای شتاب گرفتن عملیات اجرایی، تأمین منابع مالی بیشتر و تخصیص بهموقع اعتبارات ضروری است.
وی ادامه داد: در اجرای این پروژه برای نخستینبار از فناوریهای نوین و تکنولوژیهای روز دنیا استفاده شده است و تلاش میکنیم این بیمارستان با بهرهگیری از روشهای جدید، در تراز پروژههای مدرن درمانی کشور احداث شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت همراهی دستگاههای ذیربط برای تسریع در اجرای پروژه تصریح کرد: حمایت و پیگیری نماینده مردم پرند و رباطکریم در مجلس شورای اسلامی میتواند در تسریع تخصیص اعتبارات ابلاغی و تأمین منابع مورد نیاز پروژه نقش مؤثری داشته باشد.
رجبزاده: برای تسریع در تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند همکاری میکنیم
در ادامه، رضا رجبزاده، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، با تأکید بر آمادگی این شرکت برای همکاری در اجرای پروژه گفت: شرکت عمران شهر جدید پرند بهصورت جدی در مسیر همراهی و همافزایی برای تسریع در تأمین اعتبارات، عملیات اجرایی و تکمیل بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند اقدام خواهد کرد.
وی افزود: با همت و پیگیریهای سازمان مجری و حمایتهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، میتوان امیدوار بود روند اجرای این پروژه مهم درمانی با سرعت بیشتری ادامه یابد و شاهد پیشرفت سریعتر بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند باشیم.
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