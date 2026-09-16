حمایت شهرداری قزوین از ورزشکاران با افزایش بودجه فرهنگی تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله فصیحی رامندی عصر چهارشنبه در چهارمین آیین تجلیل از پیشکسوتان، قهرمانان، مربیان و داوران فراملی ورزشی شهر قزوین اظهار کرد: افزایش قابل توجه بودجه شهرداری زمینه تقویت حوزههای مختلف از جمله فعالیتهای فرهنگی و ورزشی را فراهم کرده است.
وی افزود: در دوره شورای ششم، توجه ویژهای به حوزه ورزش و حمایت از مدالآوران شده و با افزایش تعداد آیینهای تجلیل، امکان افزایش میزان هدایا و حمایتهای انجامشده از ورزشکاران نیز فراهم شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به برگزاری این آیین ادامه داد: امسال برای نخستین بار در این مراسم از پیشکسوتان ورزشی نیز تجلیل شد که صحنههای ارزشمندی را رقم زد.
فصیحی رامندی گفت: یکی از جلوههای قابل توجه این مراسم، احترام و تکریم پیشکسوتان از سوی قهرمانان و مدالآوران بود؛ بهگونهای که برخی ورزشکاران برای ادای احترام، دست و پای پیشکسوتان خود را بوسیدند و این رفتار ارزشمند، جلوهای از فرهنگ قدرشناسی در جامعه ورزش بود.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری چنین مراسمی صرفاً اهدای هدایا نیست، عنوان کرد: رویکرد مدیریت شهری این است که ورزشکاران و پیشکسوتانی که میتوانند برای نسل جوان الگو باشند، مورد توجه و معرفی قرار گیرند.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: امیدواریم جوانان با شناخت و الگوبرداری از مسیر زندگی قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، راه درست را انتخاب کنند، برای سلامت خود و خانواده تلاش داشته باشند و در عرصههای مختلف برای کشور افتخارآفرینی کنند.
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