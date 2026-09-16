تشکیل پرونده قضایی برای خاطیان کلیپ غیراخلاقی در یک مدرسه

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی در یک مدرسهٔ شهرکرد، روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: بلافاصله پرونده کیفری برای مدیر مدرسه و سایر افراد خاطی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد تشکیل و رسیدگی به موضوع در شعبه بازپرسی در حال انجام است.
در همین راستا، با توجه به آثار و تبعات احتمالی انتشار و بازنشر شتابزده تصاویر و فیلم ها و مطالب بررسی نشده، از رسانهها و خبرگزاریها انتظار میرود ضمن رعایت اصول حرفهای و موازین قانونی، از انتشار مطالب مرتبط با این موضوع تا روشن شدن ابعاد پرونده و تعیین تکلیف قضایی آن خودداری کنند.
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