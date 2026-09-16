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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۳

درگذشت مادر شهید رئیسی تکذیب شد

درگذشت مادر شهید رئیسی تکذیب شد

مشهد- در پی انتشار اخباری مبنی بر درگذشت مادر شهید رئیسی در فضای مجازی، خانواده ایشان این خبر را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر درگذشت «سیده‌عصمت خداداد حسینی»، مادر شهید سید ابراهیم رئیسی، خانواده ایشان تمامی اخبار منتشر شده در این خصوص را تکذیب کردند.

بنا بر اعلام نزدیکان خانواده، مادر شهید رئیسی در قید حیات هستند و وضعیت جسمانی ایشان مساعد است.

سید علی رئیسی برادر شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی درباره انتشار برخی اخبار در فضای مجازی پیرامون ارتحال مادر رئیس‌جمهورِ شهید، گفت: والده‌ی ما در قید حیات هستند و این اخبار در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و صحت ندارد.

وی اعلام کرد: ما در این زمینه اقدام قضایی خواهیم کرد تا این خبرسازی‌ها صورت نگیرد.
 

کد مطلب 6948659

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    نظرات

    • زهره IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
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      پاسخ
      جانم جانم مادر عزیز🤗🌸🦋🍃💦

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