درگذشت مادر شهید رئیسی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر درگذشت «سیدهعصمت خداداد حسینی»، مادر شهید سید ابراهیم رئیسی، خانواده ایشان تمامی اخبار منتشر شده در این خصوص را تکذیب کردند.
بنا بر اعلام نزدیکان خانواده، مادر شهید رئیسی در قید حیات هستند و وضعیت جسمانی ایشان مساعد است.
سید علی رئیسی برادر شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی درباره انتشار برخی اخبار در فضای مجازی پیرامون ارتحال مادر رئیسجمهورِ شهید، گفت: والدهی ما در قید حیات هستند و این اخبار در فضای مجازی دستبهدست شده و صحت ندارد.
وی اعلام کرد: ما در این زمینه اقدام قضایی خواهیم کرد تا این خبرسازیها صورت نگیرد.
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