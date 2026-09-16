به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی قم با مشارکت مردم که در خانه معلم قم برگزار شد، با اشاره به روند اجرای طرح‌های آموزشی در سایت‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: پیگیری این پروژه‌ها با هدف توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی استان همچنان ادامه دارد.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم با بیان اینکه پروژه‌های متعددی در سایت‌های نهضت ملی مسکن در حال اجراست، افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از ۲۵ پروژه به مجموعه فضاهای آموزشی و پرورشی استان اضافه شود.



وی ادامه داد: مدرسه متوسطه شهید رئیسی، مجتمع هنرستانی خیری شعبانزاده عظیمی با کاربری هنرستان کفش، نمازخانه مدرسه دخترانه شهید محمدرضا باقری سراجه و دو مدرسه در سایت ۵۶۰ هکتاری از جمله طرح‌هایی هستند که در این مجموعه قرار دارند.



اجتهادی، گفت: مدرسه خیری زنده‌یاد حاج احمد برزگرپور، مدرسه خیری حاج احمد گیوه‌چیان و مدرسه خیری امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیز از دیگر پروژه‌های آموزشی و پرورشی در دست اجرا هستند.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح‌های آموزشی، میزان پیشرفت پروژه‌های مورد اشاره را بین ۴۰ تا ۹۸ درصد اعلام کرد و گفت: این پروژه‌ها به طور میانگین از ۶۶ درصد پیشرفت فرایندی برخوردار هستند.



اجتهادی در ادامه بر ضرورت تأمین و جذب اعتبارات مورد نیاز برای شتاب‌بخشی به روند اجرای پروژه‌های آموزشی در سایت‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و افزود: تأمین منابع مالی می‌تواند زمینه پیشرفت بیشتر این طرح‌ها را فراهم کند.



وی همچنین از همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان استان از جمله ادارات آب، برق و گاز در روند اجرای پروژه‌های آموزشی قدردانی کرد و گفت: انتظار می‌رود این دستگاه‌ها در زمینه واگذاری انشعابات فضاهای آموزشی، همیاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم با اشاره به هزینه بالای تأمین انشعابات مدارس اظهار کرد: هزینه انشعابات آب، برق و گاز یک مدرسه ۱۲ کلاسه در قم به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.



وی پیشنهاد کرد: همزمان با آغاز عملیات احداث فضاهای آموزشی، حداکثر یک‌سوم هزینه انشعابات پرداخت شود و باقی‌مانده مبلغ حق انشعاب به صورت اقساطی دریافت شود.



اجتهادی با اشاره به نقش خیران در آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های آموزشی و تربیتی استان گفت: حدود ۸۰ درصد پروژه‌های آموزشی و تربیتی در قم با همت خیران عملیات اجرایی خود را آغاز می‌کنند.



وی پیشنهاد داد: برق دائم این پروژه‌ها از همان ابتدای عملیات احداث خریداری و در اختیار پیمانکار قرار گیرد تا روند اجرای طرح‌ها با سهولت بیشتری دنبال شود.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم همچنین با اشاره به وضعیت سرانه فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: رشد سالانه سرانه آموزشی قم از رشد میانگین کشور بیشتر است و این روند قابل توجه است.



اجتهادی افزود: خوشبختانه کسری سرانه آموزشی استان قم در مقایسه با میانگین کشور نیز کاهش بیشتری داشته است.



در این نشست که با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، موضوع تقویت مشارکت مردم در مدرسه‌سازی نیز مورد بررسی قرار گرفت.



حاضران در این نشست بر ضرورت تدوین و پیگیری پیوست رسانه‌ای برای افزایش مشارکت‌های خرد و کلان مردم در امر مدرسه‌سازی تأکید کردند و ارائه خدمات به جای پرداخت نقدی را نیز به عنوان یکی از شیوه‌های مشارکت مورد بحث قرار دادند.



در بخش دیگری از این جلسه، موضوع تأمین انشعاب آب و برق کارگاهی برای پروژه دانشگاه جامع تربیت‌معلم قم مطرح و بر ضرورت پیگیری این نیاز زیرساختی تأکید شد.



همچنین با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بر استفاده حداکثری از ظرفیت انجمن‌های اولیا و مربیان برای شناسایی و جذب خیران جدید مدرسه‌ساز تأکید و این موضوع در دستور بررسی قرار گرفت.